Kuraya katılanlar merakla bekliyordu! Taksitler 7500 liradan başlıyor... Yenişehir Arnavutköy'de inşaat başladı... Bolat açıkladı: 2025 yılında teslim edilecek

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İstanbul Havalimanı'na çok yakın mesafede bulunan Yenişehir Arnavutköy Konutları için çalışmalar hızla devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, dün inşaat alanını ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bolat, kaba inşaatı bitmiş bir binaya çıkarak 12 bin 500 konutluk projeyi yukarıdan takip etti.

HAZİRAN 2025'TE TESLİM EDİLECEK

Bolat, Mayıs-Haziran 2025 tarihinde 3 bin adedin teslim edileceğini söylerken THY personeline kuraya ilişkin de bilgi verdi. Kendisi ya da eşinin İstanbul'da evi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan THY personellerine dairelerin verileceğini söyledi.

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YÜZDE 60'ININ TEMELİ ATILDI

Dev inşaatın yapımı için binaların yüzde 60'ının temelinin atıldığını belirten Bolat, örnek dairelerin birkaç ay içinde hazır olacağını belirtti.

Bolat inşaata ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Sabah, gelişimini yerinde gördüğüm Arnavutköy'deki Emlak Konut GYO ile birlikte yaptığımız proje ilk müjdemdi. Birinci ve ikinci etap olarak yapımına başlanan yaklaşık 3 bin konut 2025 yılının Mayıs ve Haziran aylarında teslim edilmeye başlayacak. Örnek daireler ise birkaç ay içinde hazır olacak. Videoda da görüleceği üzere çoğu binanın temeli kazılmış ve %60’ının temeli atılmış. Birkaç ay içinde birçoğunun tuğlaları örülmeye başlayacak. Ben de kabası biten bir binanın üst katına çıkarak hem tüm proje alanını gördüm hem de diğer etapların konumuyla ilgili bilgi aldım.

Malum projenin tamamı 12.500 konut civarında olacak. Kalan 9 etabın ihaleleri de yakın zamanda bitecek ve temel atma işlemine başlanacak. Kendisi veya eşi İstanbul’da ev sahibi olmayan ve yönetici vasfı bulunmayan 3 bin çalışanımızın ev sahibi olacağı projemiz hakkında sizi periyodik olarak bilgilendirmeye devam edeceğim. Özetle;

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1- Toplam inşaat alanı: 1.842.549 m2

2- Toplam konut sayısı: 12.456 adet

3- İstanbul Havalimanı'na mesafe: 5,5 Km

4- 2024 Mart ayında örnek daireler görülmeye hazır olacak

5- İlk etap teslim tarihi: Mayıs-Haziran 2025

“Yenişehir Evleri, Arnavutköy” projesi gerçekten Türk Hava Yolları markasına yakışır nitelikte, yakın gelecekte İstanbul’un en gözde yerleşim yerlerinden biri olmaya aday. Şimdiden İstanbul'umuza ve tüm Türk Hava Yolları ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

1+1 DAİRELER 2 MİLYON 88 BİN LİRADAN SATILACAK

Daha önceden fiyat, ara ödeme, taksit tutarları belirlenen konutların 1+1 olanları 2 milyon 88 bin lira, 2+1 olanları 2 milyon 592 bin lira, 3+1 olanları ise 3 milyon 672 bin liradan satışa çıkacak. 10 yıl vadeli olarak ara ödemeler ve taksitlerle konutlara sahip olunacak. Taksitler 7500 liradan başlayacak.

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İŞTE ÖDEME PLANLARI