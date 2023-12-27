Altın yine rekor kırdı! Kapalıçarşı'da 2036 liraya yükseldi

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Altına olan talep hızla devam ediyor. Senenin son günlerinde rekor üstüne rekor kıran gram altın 2036 liraya kadar yükseldi. Döviz kurlarındaki volatilite, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi yapacağına dair beklentiler altın fiyatları üzerinde olumlu etki yaratıyor.

FED FAİZ İNDİRİMİ YAPABİLİR

2024'ün ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağı beklentisi hakimken altın bu durumu erken fiyatlamaya başladı.

ONS ALTIN YÜKSELİŞTE

Ons altın güne 2068 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2061 dolar, en yüksek de 2081 dolar seviyesini gördü. Ons altının tarihi zirvesi 2148 dolardı. Şu sıralar 2077 dolardan işlem görüyor.

ULUSLARARASI PİYASALARDA REKOR

Uluslararası piyasalarda altın komisyonsuz olarak 1967 lirayla tarihi yüksek seviyesine çıktı.

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FİZİKİ ALTIN REKOR SEVİYEDE

Kapalıçarşı'da fiziki gram altın saat 18:56 itibarıyla 2036 liraya kadar çıktı ve tarihi yüksek seviyesini görmüş oldu. Şu sıralar Kapalıçarşı'da gram altın 2009 liradan alış, 2032 liradan satış olarak işlem görüyor.