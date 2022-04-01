Kuraklık sigortasına rekor talep

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İKLİM değişikliğinden endişe duyan çiftçi, kuraklık sigortasına sarıldı; bu yılın ilk üç ayında kuraklık sigortasına rekor başvuru geldi. TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal, devlet destekli tarım sigortalarında, 2022’nin ilk çeyreğini değerlendirdi. Günal, geçen yıl tarım sigortalarında toplam 4.7 milyar TL prim üretildiğini, sadece 2022’nin ilk üç ayında ise prim üretiminin 3 milyar lira olduğunu açıkladı. Üretimin büyük bölümünün kuraklık sigortasından kaynaklandığını belirten Günal, “Kuraklık sigortasına talep yüzde 300 arttı. Geçen sene kuraklık sigortasında 60 milyon TL prim üretilirken, bu senenin ilk üç ayında üretim 250 milyon liraya çıktı” dedi.

2021 AFETLER YILIYDI

Serpil Günal, geçen senenin tarım sigortası açısından afetler yılı olduğunu, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu’da kuraklıklar yaşandığını ifade ederek, bu sene de Kahramanmaraş, Sivas, Yozgat, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin gibi illerden kuraklık sigortasına ciddi talep olduğunu kaydetti. Kuru tarım yapılan tüm bölgelerde kuraklık sigortası yapılabileceğini vurgulayan Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:

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136 MİLYON TL SERA HASARI

“Üreticiler, kuraklık öngörüsü ile sigorta yaptırıyor. Ancak bu sene mevsim geçişleri normal seyrediyor, gerçekten kışı yaşıyoruz. Geçen sene böyle değildi. Mesela geçen sene seralarda kar ağırlığı hasarı hiç olmamıştı bu sene ise karın çatılarda verdiği hasar nedeniyle seralarda 40 milyon lira hasar ödedik. Bu sene ciddi yağmurlar da var. Dolayısıyla kuraklık öngörülmüyor. Nisan, mayıs aylarındaki yağmurlar bizim için kritik. Bu sene ciddi anlamda kar yağdığı için kuraklık olacağı tahmin edilmiyor ama yine de belli olmaz.”

Bugün için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçilerin yüzde 21’inin devlet destekli tarım sigortası yaptırdığına değinen Günal, bu sayının artması gerektiğini, hedeflerinin ise çiftçilerin yüzde 35’ini sigorta kapsamına almak olduğunu söyleyerek, “İspanya’da bile toplamda sigortalılık oranı yüzde 26 ki, İspanya 40 yıldır bu işi yapıyor” dedi. Günal, 2022’nin ilk üç ayında tarım sigortasında ödenen hasarlar hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “Bitkisel üründe 63 milyon lira, büyükbaş hayvan sigortalarında 105 milyon lira hasar ödedik. Hayvan sigorta hasarında geçen seneye göre yüzde 55 artış var. Sera sigortalarında da 136 milyon lira hasar ödedik ki, hasarlarda rekor seralarda. Hasar sebeplerinde de ilk sırayı donu ve dolu alıyor, sonrasında sel baskını ve fırtına takip ediyor. Mesela geçen sene ikinci sırada kuraklık hasarı vardı.”

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TARIM SİGORTASI ZORUNLU OLACAK

SERPİL Günal, tarım sigortasının amacının afetlerde devletin yükünü hafifletmek olduğunu, bunun içinde sigortalılık oranının artırılması gerektiğini belirterek, şu açıklamaları yaptı: “Bunun için de Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşüyoruz. Mesela, sözleşmeli tarım kanunu tasarısı var. Orada sigortanın zorunlu olması için çalışıyoruz. Üreticimiz sözleşmeli tarım yapacaksa bunu sigortalı yapacak. Örneğin, domates ekeceksiniz, taahhüdünüz var, mutlaka ürünü sigortalatacak-sınız, hasar olduğunda da TARSİM’den hasarınızı alacaksınız. Aynı şekilde, arıcılıkta seyahat izin belgesi alınır. İzin belgesinde tarım sigortası aranır ve kontrol edilirse sigortalılık oranı artar. Dolayısıyla tarımda kontrol noktalarına sigortayı koymak istiyoruz.”