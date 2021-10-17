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Kuraklık pancarı da vurdu; rekolte yarı yarıya düştü

#Kuraklık#Konya Ovası#Pancar Üretimi
Kuraklık pancarı da vurdu; rekolte yarı yarıya düştü

Konya Ovası’nda pancar hasadı başlarken, geçen yıla göre yarıya yarıya rekolte kaybı olduğu belirtildi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, "Pancar çiftçisinin bu yıl desteklenmesi lazım" dedi.

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Türkiye genelinde olduğu gibi Konya’da da kuraklık tarımı etkiledi. Pancar hasadında geçen yıla göre yarı yarıya verim kaybı yaşandı. Her geçen yıl arazilerdeki verimin düştüğünü belirten çiftçi Ahmet Fenyılmaz, şunları söyledi:

"Kuraklıktan dolayı hasadımız çok düşük. İlaçların, gübrelerin ve elektriğin maliyeti arttı. Yer altı sularımız çekildi. Bu yüzden verimlerimiz düşük. Su ihtiyacımızı yer altından karşılamaya çalışıyoruz. Yer altı suyu nereye kadar dayanır, bilmiyoruz. Mavi Tünel’in acil gelmesi lazım. Konya çiftçisi, çok zor durumda. Kuraklık nedeniyle sulamada sıkıntı çektiğimiz için şeker pancarında zarardayız. Geçen yıl 2 dönümlük bir arazide verimimiz 20-25 bin tondu. Bu yıl aynı arazide 10-15 bin ton."

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’PANCARA DA DESTEK VERİLMELİ’

Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, pancarda özellikle sulanamayan arazilerde yüzde yüze varan rekolte kaybı olduğunu belirtti.

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Bu nedenle 2022 yılının çiftçi için daha da zor geçeceğini ifade eden Kavuneker, "Elektrik ve gübre fiyatlarında artışlar söz konusu. Gübre fiyatlarında yüzde 100-150’lere varan artışlar söz konusu. Bu yüzden, bu yıl buğdayda ve arpada kuraklık desteği olduğu gibi şeker pancarına da destek verilmelidir. Bu yıl sökülen pancarların kuraklık nedeniyle bir kısmı toprakta kalıyor. Pancar çiftçisinin bu yıl desteklenmesi lazım. Ovanın suyla buluşturulmasını istiyoruz. Hükümetin bunun önüne geçmesi gerek. Aksi takdirde 2022 yılında ekim sahası çok vahim durumda olacak. Acilen şeker pancarı çiftçilerine destek olunmalıdır" diye konuştu.

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