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Kur Korumalı Mevduat'dan çıkış devam ediyor

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#Kur Korumalı Mevduat#BDDK#Banka
Kur Korumalı Mevduatdan çıkış devam ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2023 14:17

Getirisi düşen ve cazibesini yitirmeye başlayan Kur Korumalı Mevduat'tan çıkışlar devam ediyor.

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Kur Korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutarda düşüş yaşanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bülteninde yer alan detaylara göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 303 milyar TL'den 3 trilyon 228,6 milyar TL'ye düştü.

Krediler 10 trilyon 687 milyar TL'den 10 trilyon 678,7 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 13 trilyon 310 milyar TL'den 13 trilyon 341,9 milyar TL'ye çıktı.

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Tüketici kredileri 1 trilyon 449 milyar TL'den 1 trilyon 442,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 965,4 milyar TL'den 961,6 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar 168,3 milyar TL'den 168,7 milyar TL'ye çıkmış oldu.

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#Kur Korumalı Mevduat#BDDK#Banka

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