Küçükbaş hayvan yetiştiricisi normalleşme sürecinde de üretimini sürdürdü

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yazılı açıklamasında Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'in, TÜDKİYEB'i ziyaret ettiğini aktardı.

Ziyarette, yetiştiricilerin sorunlarını dile getirdiklerini, sektörle ilgili talepleri ilettiklerini kaydeden Çelik, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin her daim, her yerde desteğinin yanı başımızda olmasından ve Fatih Metin'in Merkez Birliğimizi ziyaret ederek sektörümüzün sorunlarını dinlemesinden anlaşılıyor ki kırsalda tarlasında ekip biçen, merasında koyun keçi güden yetiştiricilerimiz, çobanlarımız sahipsiz değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, her sektörün olduğu gibi küçükbaş hayvancılığın da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğine dikkati çekerek, "Verilen destekler yetiştiricilere çok faydalı oldu. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz üretmekten hiçbir zaman vazgeçmedi. Normalleşme sürecinde de yetiştiricilerimiz var gücüyle üretmeye devam ediyor." ifadesini kullandı. Çelik, Bakan Yardımcısı Metin'in ziyaretinin yetiştiricilere bir moral olacağını da kaydetti.