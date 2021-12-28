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Kripto şikâyetleri tavan yaptı

#Kripto Para#Banka#Şikayetvar
Kripto şikâyetleri tavan yaptı

Son yıllarda kripto para piyasalarına olan ilgi arttıkça bu konuda yaşanan şikâyetlerin sayısı da hızla yükseliyor. Şikayetvar platformunun verilerine göre 2021’in ilk 11 ayında en fazla şikayet edilen konuların başında kripto paralar geldi. Bu konudaki mağduriyetlerin oranı yüzde 998 artış gösterdi.

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YENİ nesil yatırım aracı olarak dünyanın dört bir yanında kullanılan kripto para, Türkiye’de özellikle son aylarda yaşanan döviz kuru artışı ve finansal dalgalanmalar nedeniyle oldukça rağbet görüyor. Öyle ki Blockchain analizleri yapan Chainalysis ve Kaiko’nun verilerine göre, Türkiye’de günlük kripto para işlem sayısı 1 milyon seviyesinin üzerine çıktı. Artan ilgi yatırımcıların şikayetlerini de beraberinde getirdi. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu Şikayetvar kripto paralarla ilgili en çok sorun yaşanan konuları derledi. Paylaşılan verilere göre 2021’in ilk 11 ayıyla bir önceki yılın ayı dönemi karşılaştırıldığında şikayet oranı yüzde 998 arttı. 2020’de 4 bin 840 olan şikayet sayısı, 2021’de 60 bin 359’a yükseldi.

YÜZDE 80’İ ÇÖZÜLMEDİ

Platform tarafından açıklanan verilere göre, kripto para borsasıyla ilgili ulaşan şikayetlerin 11 bin 997’si çözüme kavuştu. Bu rakam platformda yayınlanan şikayetlerin yaklaşık yüzde 20’sini oluşturuyor. Ayrıca internet sitesi üzerinde kripto para borsaları 5 milyon 73 bin kez aratıldı.

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VURGUN ZAMANI ŞİKâYETLER ARTTI

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük soygunlarından birisi olan Thodex vurgunun (vurgununun) yaşandığı nisan ayında toplam 16 bin 940 şikayet geldi. 14-20 Nisan haftasında Thodex şikayetleriyse yüzde bin 161 artış gösterdi. 2020’nin nisan ayında 400 bin kullanıcıya sahip İstanbul merkezli kripto para borsası Thodexin sahibi Fatih Özer yaklaşık 2 milyar dolarla birlikte Arvanutluka kaçtığı tespit edilmişti. Bu vurgun aynı zamanda Blokzincir veri firması Chainalysis, 2022 Kripto Suç Raporu’na göre bu yıl içinde en büyük kripto para vurgunu olarak değerlendiriliyor.

DİJİTAL BANKACILIKTA ARTIŞ YÜZDE 77 OLDU

RAPORA göre elektronik bankacılık uygulamalarını ve bu kategoride gerçekleştirilen hizmetleri de incelendi. Verilere göre, bu kategoride 2020’in ilk 11 ayında 23 bin 329 olan şikayet sayısı yüzde 77 artarak 47 bin 565 oldu. Platforma gelen şikayetlerin yüzde 20’si çözüldü. Elektronik bankacılıkla ilgili toplam 2 milyon 670 bin arama gerçekleştirildi.

EN ÇOK ŞİKÂYET EDİLEN KONULAR

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PLATFORM kullanıcıların en çok şikâyet ettiği başlıkları da derledi. Kullanıcıların karşılaştığı sorunlar, sisteme girişte hata vermesi, hesabın sıfırlanması, kimlik doğrulama işleminde sıkıntı çıkması, telefon numarası güncellemenin yapılmaması, fazla komisyon ücreti alınması, ön satıştaki fiyatların yanıltıcı olması, transfer işleminin uzun sürmesi, yavaş oluşu, yükselince satış işleminde sıkıntı çıkarmaları, düşünce de alım yaptırmamaları, müşteri temsilcilerinin yanlış yönlendirmesi sonucu işlemlerde zarar edilmesi, müşteri temsilcilerinin yatırım yaptıktan sonra ilgilenmemesi olarak açıklandı.

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#Kripto Para#Banka#Şikayetvar

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