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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 15.03.2021 - 12:30 | Son Güncelleme:

Kripto piyasalar için flaş sözler! Bakan Varank: Dolandırıcılık ve risk barındırıyor, başı boş bırakmayacağız

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Kripto piyasalar için flaş sözler! Bakan Varank: Dolandırıcılık ve risk barındırıyor, başı boş bırakmayacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Kripto paralar dolandırıcılığa çok müsait bir alan. Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız. Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. dedi.

Son yılların en popüler yatırım araçları arasında yerini alan kripto paralara ilişkin düzenlemelerin yolda olduğu sinyalleri gelmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kripto paralara ilişkin olarak dolandırıcılığa uygun bir alan dolduğunu belirtti.

Bakan Varank "Risk barındıran kripto para alanını başı boş bırakmayacağız." dedi.

Bakan Varank ayrıca "Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz" açıklamasını da yaptı.

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