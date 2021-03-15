MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBakan Varank: Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak
GeriEkonomi Bakan Varank: Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakan Varank: Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı açıklamada "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.

Bakan Varank "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi