Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir devam eden ve denemeleri süren yerli aşıya ilişkin olarak Bakan Varank yılsonunu işaret etti.

Bakan Varank "Yerli aşı sene sonuna kadar elimizde olacak" açıklamasını yaptı.

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