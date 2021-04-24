Kripto paralarda dalgalı seyir sürüyor! Merakla takip edilen Dogecoin 7. sıraya geriledi

Kripto para dünyasında hareketlilik sürüyor. İlk 10'daki kripto para birimlerinde sakin seyir sürerken son 24 saatte artışa geçtikleri görülüyor. Öte yandan 5. sıraya kadar çıkan şaka coin Dogecoin ise 7. sıraya geriledi.

BITCOIN'DE DALGALI SEYİR SÜRÜYOR

Dün aynı saatte 48 bin dolar civarında seyreden Bitcoin bugün 50 bin dolar seviyesine çıksa da gün içinde dalgalı bir seyirde ilerledi. 1 hafta önce 62 bin dolar seviyesindeki en yüksek hacme sahip kripto para birimi henüz kaybını sürdürüyor. Bitcoin tarihin en yüksek seviyesini ise 14 Nisan tarihinde 64 bin 804,72 dolarla görmüştü. Bitcoin dün yaşadığı düşüşle 2021'de ilk kez 50 bin doların altında işlem görmüştü.

BIDEN'IN KARARININ ETKİSİ

Kripto paralardaki düşüş ve dalgalı seyrin en büyük sebebinin ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni vergi planı olduğu ifade ediliyor. Biden'ın açıkladığı plana göre sermaye yatırımlarından elde edilen gelirden alınacak vergi oranı neredeyse iki katına çıkarılacak olması kripto varlıklardan elde edilen kazançları da kapsıyor.

İLK 3'TE TOPARLANMA VAR

Ethereum'da da son 1 haftalık düşüşün ardından 24 saatlik dilimde yükseliş söz konusu. Geçtiğimiz hafta 2 bin 400'lerde seyreden hatta 22 Nisan'da 2 bin 640 doları gören kripto para birimi bugün yeniden toparlanarak 2 bin 300 dolar seviyesinde seyrediyor.

Kripto para piyasası hacmi en yüksek 3. para birimi olan Binance Coin toparlanmaya başladı. 536 dolar seviyesini bir hafta önce gören Binance Coin, hafta içinde 608 doları görmüş 12 Nisan'daki 610 dolar rekoruna yaklaşmıştı. Ancak sonrasında ise 521 dolar seviyesine geri döndü.

ŞAKA COIN DÜŞÜŞTE

Geçtiğimiz hafta kripto para piyasasında ilk 5'e yükselen kripto para birimi Dogecoin ise yaşanan çalkantılı dönemden etkilenenlerden. Dogecoin gerileyerek ilk 7'deki yerini aldı.

4 gün önce 0,41 dolar seviyesini gören Dogecoin, 0,27 seviyesinde seyrediyor. Dogecoin özellikle Tesla'nın sahibi Elon Musk'ın tweetleri sonrasında popülerlik kazanmış sonrasında ise "Çok yakında Ay'a gidiyor" paylaşımı ile yükselmişti. Öte yandan ABD merkezli Kronos'un da 12 Nisan'da 600 milyon adet Dogecoin alması ve ardından AirDOGE isimli hava temizleme cihazı üreteceklerini belirtmesi de Doge Coin'in hareketlenmesine etki etmişti.

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