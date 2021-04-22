Bitcoin’de neler oluyor? 6 günde büyük kayıp... İşte istikrarlı yükselen coin

Kripto para piyasalarında hareketli günler devam ediyor. Satış dalgasının son günlerde etkili olması nedeniyle yatırımcılar cüzdanlarındaki coinleri zararına da olsa satmaya başladı. Kripto para piyasalarında ekranlar kırmızıya dönerken Bitcoin’de sert düşüş hareketi yaşandı. Kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyesi olan 64 bin 813 doları test etmişti. Bu noktadan sonra sert satışlarla karşılaşan Bitcoin 6 günde yüzde 18’in üzerinde kayba yöneldi ve 52 bin 596 dolar seviyesine kadar düştü.

Böylece Bitcoin’in tüm piyasalardaki payı 2018 ortalarından bu yana, yaklaşık üç yıldır ilk kez yüzde 50.4 düzeyine kadar gerilemiş oldu.

ETHEREUM BAĞIMSIZ HAREKET ETMEYE BAŞLADI

Kripto paralar arasında en çok tercih edilenler arasında yer alan Ethereum’da ise yükseliş dalga dalga yayılmaya başladı. Yılbaşından bu yana istikrarlı yükseliş sergileyen Ethereum 800 dolar seviyelerinden geçtiğimiz hafta 2543 dolara kadar yükseldi. Yaklaşık 4 ayda yüzde 217 oranında yükselen Ethereum, piyasadaki arzının azalması sebebiyle güçlenmeye başladı.

DOGECOIN’İN HIZI KESİLDİ

Tesla’nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk’ın attığı tweetler sonrası popülerlik kazanan, sınırsız sayıda bulunan Dogecoin geçtiğimiz haftanın yıldızları arasında yer aldı. Birçok küçük yatırımcı parasını katlarken Dogecoin düşüş trendine girdi. Son bir aylık dönemi incelediğimizde Dogecoin 0,40 lira seviyelerinden 3,33 liraya kadar yükseliş gerçekleştirdi. Yaklaşık olarak yüzde 750 oranında kazandıran Dogecoin’de kar satışları görülmeye başladı.

SATIŞLAR HACMİ DE GERİLETİYOR

Kripto para piyasalarında işlem hacmi satış dalgalarıyla birlikte yeniden 2 trilyon doların altına geriledi. 2 trilyon dolar direncini aşmakta zorlanan kripto para piyasalarındaki hacim büyük önem arz ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNE İNCELEME

Tüm dünyada en büyük kripto para borsası olarak kabul edilen Binance’a ilişkin olarak Avrupa Birliği, menkul kıymet kurallarına uyup uymadığı konusunda inceleme başlattı. Financial Times'ın haberine göre, AB’deki hisse senedi tokenlerinde Binance’ın işlem yapmasına izin verildi.

Financial Times'ın haberine göre Avrupalı regülatörler, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından Binance'nin hisse senedi tokenlerinde işlem yapılmasına imkan verirken AB'nin menkul kıymet kurallarına uyup uymadığını inceleyecekler.

Binance geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada hisse senedi tokenleri ile komisyonsuz işlem yapılacağını duyurmuştu. Şu an için Binance hisse senedi tokenleri ile birlikte sadece Tesla hisselerinin komisyonsuz olarak alınıp satılabildiğini açıklamıştı.

Binance'nin hisse tokenlerinde ABD, Çin ve Türkiye'den işlem yapılamıyor.

TÜRK YATIRIMCILAR TEDİRGİN

Türkiye’de kripto para borsası olarak hizmet veren Thodex’te işlem yapılamıyor. Sahibinin yurt dışına kaçtığı ve tüm kripto paraları kendi cüzdanına aktardığına dair iddialar ortaya atılıyor.

20 Nisan’da sadece bir süreliğine sitenin bakıma alınacağı ve bu yüzden kapanacağı açıklanmış, sonrasında da şirkete yatırım yapacak kişilerin olması nedeniyle işlemlerin 4-5 gün durdurulduğu açıklanmıştı.

Türkiye’de herhangi bir otorite ya da kanuna bağlı olmayan kripto para borsalarında uygulama ya da site kapatıldığı anda tüm üyelerin parası ve cüzdanlarındaki coinlerinin değeri sıfıra inmiş oluyor.

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