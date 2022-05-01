Kripto borsalarda ‘kara para’ takibi

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Kara para ve terörün finansmanı önlemek amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bankalar, kuyumcular, döviz büfeleri gibi kuruluşlar için hangi işlemlerden şüphelenilmesi gerektiğini belirliyor. MASAK, yükümlülerin şüpheli işlemleri kendisine bildirilmesini istiyor. MASAK, şimdi de kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir rehber düzenledi. Artık kripto borsaları MASAK’ın hazırladığı usullere göre şüpheli işlem bildiriminde bulunacaklar. Kripto borsalara yönelik şüpheli işlem tiplerini sıralayan MASAK, tutar sınırlarına takılmamak için parçalama yönteminin kullanılmasını, kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra - portföy çeşitlendirmesi gibi mantıklı bir açıklaması yoksa- birden fazla kripto varlığa dönüştürülmesini şüpheli olarak tanımladı.

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‘ŞÜPHELİ İŞLEMLER’



Kripto varlıkların bir borsaya yatırıldıktan kısa süre sonra özel bir cüzdana çekilmesinin de şüpheli olduğunu vurgulayan MASAK diğer “tip”leri şöyle sıraladı: “Benzer işlemlerin kısa süre içerisinde aynı IP üzerinden gerçekleştirilmesi, aynı IP adresinden çok sayıda hesaba erişim sağlanması, aynı IP adresinden çok sayıda hesap açılması, yabancı borsadaki tek bir cüzdana birden fazla kişi tarafından transfer yapılması, bir hesaptan yabancı borsalardaki çok sayıda cüzdana transfer yapılması, yabancı borsalardaki farklı hesaplardan tek bir cüzdana transfer yapılması, yeni hesap açan kişinin ilk yatırımının mali profili ile uyumsuz şekilde çok yüksek tutarda olması, yüksek tutarda yatırım yapan kişinin aynı gün yüksek tutarda satış yapması veya aynı gün tüm parayı çekmesi, birden fazla cüzdandan tek bir cüzdana gelen paranın oradan da başka bir cüzdana aktarılması, bilindik bir kripto varlığın merkezi bir borsaya taşınması ve daha sonra derhal daha az bilindik bir kripto varlıklara çevrilmesi, kripto varlıkların, kumar, illegal bahis, darkweb vb. yasadışı faaliyetler amacıyla kullanıldığı bilinen veya forumlarda bu amaçla paylaşılan cüzdanlara gönderilmesi, yeni açılmış bir hesapta hiçbir trade işlemi olmaksızın yalnızca başka cüzdandan gelen paraların nakit olarak çekilmesi, daha önce şüpheli işlem bildirimine konu olmuş bir IP’den yeni bir hesap açılması, daha önce şüpheli işlem bildirimine konu olmuş bir kişinin transfer ettiği cüzdana farklı kişiler tarafından da transfer yapılması.”

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YAŞI BÜYÜKSE DİKKAT



MASAK rehberde sıraladığı işlem tiplerinde platform kullanıcılarının yaş ortalamasının oldukça üzerinde yer alan ve kripto varlıklara ilişkin teknolojilere aşina görünmeyen kişiler tarafından yapılan işlemlere dikkat edilmesini istedi. Müşteriye ait telefon, e-posta, IP adresi gibi bilgilerinin sıklıkla değiştirilmesi, aynı gün içinde ve kısa zaman aralıklarında aynı hesaba farklı IP’lerden giriş kaydı bulunmasının da şüpheli bulan MASAK, “İşlem açıklamasında yasadışı ibarelerin yer alması, kripto varlık nakte çevrilirken çok sayıda banka hesabına bölünerek çıkartılmasını” da şüpheli olarak tanımladı.