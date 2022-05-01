Mariupol’da kuşatma altındaki çocuklardan çağrı: Güneşi görmek istiyoruz

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali 67’nci gününde sürerken, en şiddetli çatışmaların yaşandığı yerlerin başında güneydeki Mariupol geliyor. Rusya kentte geçen hafta zafer ilan ederken, Mariupol’de direnişin son kalesi ise Azovstal demir-çelik fabrikası. Rus askerleri fabrika çevresinde kuşatmayı sürdürüyor ve taktiksel olarak taarruzda bulunmuyor. Bunun yerine içerideki askerler ile sivillerin teslim olmasını bekliyor. Birçok yeraltı tüneline ev sahipliği yapan fabrikada, gıda, içecek ve ilaç gibi temel ihtiyaçlar tükenme noktasında.

600 YARALI ASKER VAR

Binada bin kadar sivil ile 600’ü yaralı 2 bin kadar asker olduğu tahmin ediliyor. Rusya lideri Vladimir Putin, Azovstal’dan ayrılacak tüm Ukrayna güçlerinin canlarının güvence altında olduğunu, kendilerine saygıyla davranılacağını ve yaralılara tıbbi yardım yapılacağını söyledi. Ancak Kiev yönetimi buradakilerin Rus güçlerine teslim olmak yerine insani koridorlarla tahliye edilmeleri gerektiğini savunuyor. Rusya ve Ukrayna insani koridorlar konusunda anlaşamayınca, olan günlerdir içeride mahsur kalan yüzlerce sivil ve askere oluyor.

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POŞETTEN BEBEK BEZİ

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, Azovstal’da kaydedildiği belirtilen videoları derleyerek haberleştirdi. Videolardan birinde, rutubetli bir odada uyuyan bir çocuk ve altında çöp poşetinden yapılmış bezi dikkat çekiyor. Binada bebek bezi kalmadığı için yetişkinlerin bu tür farklı yöntemlere başvurduğu belirtiliyor. Bir başka görüntüde, başı bandajlı yaşlı bir kadın, fabrika işçilerinin giydiği ceketin içinde kontrolsüz bir şekilde titrerken göze çarpıyor. Bir kız çocuğu ise ağlamaklı bir şekilde, “Telefonla oynamak güzel ama eve gitmek istiyoruz. Güneş ışığı görmek istiyoruz” diye sesleniyor.

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ELEKTRİK, İNTERNET YOK

Adeta labirenti andıran Azovstal demir-çelik fabrikasının altındaki yeraltı sığınaklarından herhangi bir kaçış yolu olmadığı, içeride kalarak kurtulma şansının ise bir hayli düşük olduğu belirtiliyor. NYT, bölgedeki bağımsız ve serbest çalışan gazetecilerin dahi güvenli olmadığı gerekçesiyle şehri terk ettiğine, ilk elden tek bilgi kaynağının, fabrika içindeki sivil ve askerlerin sosyal medyadan paylaştığı videolar olduğunu belirtiyor. İçeride telefon servisi, elektrik ve internet erişiminin de oldukça kısıtlı olduğuna dikkat çekiliyor.

‘SAATLERİ SAYIYORUZ’

Perşembe günü, Rus güçlerinin fabrika içinde hastane olarak kullanılan bir alanı bombaladığı, buradaki yaralı askerlerin hayatını kaybettiği, ölülerin bölgedeki alanlara defnedildiği belirtiliyor. Mariupol Belediye Başkanı Vadym Boychenko, cuma günü fabrikadaki tedariğin oldukça azaldığını, günler değil artık saatleri saymaya başladıklarını duyurmuştu.

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UKRAYNALI KOMUTANDAN ERDOĞAN’A ÇAĞRI: BİZİ KURTARIN

RUSYA’nın kontrolüne geçen Ukrayna’nın Mariupol kentinde kuşatma altındaki Azovstal demir çelik fabrikasında mahsur kalan Ukraynalı 36’ncı Deniz Taburu Komutanı Serhii Volynskyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunarak, kendilerini Türkiye’ye tahliye etmelerini talep etti. Çaresiz komutan, “Sayın Erdoğan, ben Serhii Volynskyi. Mariupol garnizonunda 36’ncı Deniz Taburu Komutanı olarak görev yapıyor ve 65 gündür aralıksız savaşıyorum. Çeşitli derecelerde yaralı olan 600 askerimizin yardıma ihtiyacı var. Ayrıca bizimle birlikte olan yaralı sivillerimiz de var. Yüzlerce sivil ve binlerce çocuk Azovstal demir çelik fabrikasında bizimle birlikte güvende kalmaya çalışıyor. Çocukların en küçüğü 4 aylık. Şimdi Türk halkına ve Başkanı’na çağrıda bulunuyorum. Mariupol garnizonunun Türkiye’ye tahliyesi için gerekli prosedürleri başlatın” diye seslendi.