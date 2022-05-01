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Maduro’dan Erdoğan’a selam: ‘Kuruluş Osman’ setine geleceğim

#Venezuela Devlet Başkanı#Maduro#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Maduro’dan Erdoğan’a selam: ‘Kuruluş Osman’ setine geleceğim

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ülkesinin Türkiye’nin en iyi dostu olduğunu söyleyerek, yakında ziyarete geleceğini, Kuruluş Osman dizisinin setine de gideceğini belirtti.

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VENEZUELA-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu’nun 3’üncü toplantısının kapanışında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a selam yolladı ve Türkiye’yi ve Kuruluş Osman dizisinin setini ziyaret etmek istediğini söyledi.

ÇAVUŞOĞLU GİTTİ

Karakas’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maduro ile basın toplantısında yaptırımlara karşı olduklarını, Türkiye’nin Venezuela’nın ihracatında bir numara olduğunu belirterek Türkiye’nin de Venezuela’ya ihracatının hızla arttığını, haftada 7 olan bu ülkeye THY’nin sefer sayısını, 9 olan Maarif Vakfı okulu sayısını arttırmak istediklerini kaydetti. Maduro da KOBİ’ler, turizm, havayolu ve ticaret bağlantıları, sağlık alanı gibi konularda ilerleme sağlandığını belirtti.

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YATIRIM ÇAĞRISI

Nicolas Maduro, Türkiye’nin Venezuela halkının yanında olduğuna dikkat çekerek ülkesine yatırım çağrısında bulundu.

‘YAŞASIN İŞBİRLİĞİ’

Venezuela lideri,“Bütün bu konuları ele almak, işbirliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan’ın elini sıkmak için Türkiye’ye gideceğim” dedi. Daha önce “Diriliş Ertuğrul” setini ziyaret eden Maduro, bu kez ise “Kuruluş Osman” setine gideceğini belirterek, oyunculara da selam gönderdi. Maduro, konuşmasını “Venezuela, Türkiye’nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın iş birliği” sözleriyle noktaladı.

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#Venezuela Devlet Başkanı#Maduro#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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