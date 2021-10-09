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KOSGEB destek mekanizmalarını "yeşil kalkınmaya" uyarlayacak

#KOSGEB#Ekonomi#Ekonomianasayfa
KOSGEB destek mekanizmalarını yeşil kalkınmaya uyarlayacak

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt "Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde 'enerji verimliliği danışmanlığı' desteği vereceğiz" dedi.

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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt, emisyonun azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara yerinde ve ücretsiz "enerji verimliliği danışmanlığı" desteği vereceklerini bildirdi.

Kurt, AA muhabirine, KOSGEB'in yeşil kalkınma alanında yaptığı çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaşadığımız afetler ve aşırı doğa olaylarını tetikleyen en önemli unsurlardan birinin küresel iklim değişikliği olduğunu ifade eden Kurt, Türkiye'deki tüm kurumların bu konuya yönelik önemli atılımları olduğunu söyledi.

Kurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın geri dönüşüm, emisyonların azaltılması ve döngüsel ekonomi ile ilgili çok ciddi çabaları olduğunu aktararak Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda yaptığı konuşmayla ortaya koyduğunu ifade etti.

KOSGEB'in de bu konuya en hızlı refleks gösteren kurumlardan olacağını vurgulayan Kurt, döngüsel ekonomi ve emisyonların azaltılması noktasında devam eden çalışmaları olduğunu anlattı.

"ÖNCELİK SANAYİDE EMİSYONLARIN AZALTILMASI"

Kurt, elektrik motor dönüşümleriyle ilgili de çalışmalarının olduğunu belirterek "Bu konuyu çok daha kurumsal hale getirip artık bütün destek mekanizmalarına çevreyi, yeşil kalkınmayı bir şekilde adapte edeceğiz. Kendi içimizde bir çalışma grubu oluşturduk. İlgili bakanlıklarla koordineli bir şekilde çalışıyoruz." dedi.
Çalışma grubunun yanında yeşil dönüşümle ilgili çeşitli destek planlamaları da yapacaklarını dile getiren Kurt, şunları kaydetti:

"Bizim için öncelik sanayide emisyonların azaltılması olacak. Emisyon azaltılmasıyla ilgili bilinç oluşturmak için firmalara ücretsiz yerinde 'enerji verimliliği danışmanlığı' desteği vereceğiz. KOBİ'lerimiz, tamamını bizim karşılayacağımız bir danışmanlık desteğinden faydalanacak. Her işletme için verimsiz motorların dönüşümü, ısı kayıplarının giderilmesi gibi konularda raporlar hazırlanacak. Buradaki bütün masrafı da KOSGEB karşılayacak. Bu raporlar neticesinde ortaya çıkan sonuçlara göre işletmelerimize makina ekipmanı değiştirmek, kendi proseslerini iyileştirmek için de ayrı bir destek paketi hazırlıyoruz."

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#KOSGEB#Ekonomi#Ekonomianasayfa