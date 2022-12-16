Konutta Rus rekoru

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Artan fiyatlar, kredi imkanlarının sınırlandırılması ve yeni kampanya beklentisi konut satışlarında gerilemeye neden oluyor. Türkiye genelinde konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34.1 azalarak 117 bin 806 oldu ve böylece yıllık gerileme serisi beşinci ayına girdi. Konut satışları ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 1 milyon 277 bin 659 olarak gerçekleşti. Yabancıya satışta ise kasım ayında gerileme olsa da 11 ay toplamında rekor kırıldı. Ocak-kasım döneminde yabancıya konut satışı yüzde 20.4 artarak 61 bin 104 oldu ve geçmiş yılların 12 aylık toplam satış rakamları da aşılacak tüm zamanların zirvesi görüldü.

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RUSLAR İLK SIRADA

Yabancıya konut satışında İran ve Irak ilk sırada yer alırken tablo bu yıl nisan ayında değişti. Nisanda zirveye yerleşen Ruslar hâlâ yerini koruyor. Geçen yıl kasımda Türkiye’den 836 konut alan Ruslar bu yıl yüzde 208 artışla 2 bin 575 konut aldı. Bu rakam bir ülke vatandaşına yapılan aylık en yüksek satış olmasıyla dikkat çekti. Kasım ayında yabancıya satış toplam 6 bin 83 olurken, Rusların payı yüzde 42’ye kadar çıktı. Ocak-kasım döneminde ise Ruslar 13 bin 909 konutun sahibi oldu. 11 aylık dönemde Rusları 7 bin 548 konutla İran, 5 bin 896 konut ile Irak vatandaşları izledi. Savaşın etkisiyle Ukraynalılara satış da arttı. Geçen yıl Türkiye’den toplam bin 246 konut alan Ukrayna vatandaşları, bu yılın 11 ayında 2 bin 268 adet alım gerçekleştirdi.

İSTANBUL VE ANTALYA

Peki hangi iller öne çıktı? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 11 ayda yabancılar İstanbul’dan 22 bin 985, Antalya’dan 19 bin 395, Mersin’den 3 bin 653, Ankara’dan 2 bin 564, Bursa’da bin 837 konut aldı. Kasım ayı özelinde ise Rusların etkisi ile en çok alım yapılan il 2 bin 616 konut ile Antalya oldu. Böylece yabancıya satışta Antalya’nın payı yüzde 43’e ulaştı. Bu ilgi emlak piyasasında olumsuz etkiler yarattı. Konut fiyatları ve kiralar hızla artış gösterirken, yabancı emlakçı sorunu da doğdu. Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Antalya’da, Rus ve Ukraynalı emlakçı sayısı mesleki belgeli çalışan yerli emlakçı sayısının üzerine çıktı.

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YENİ KAMPANYA BEKLENİYOR

Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut hamlesi başlatan hükümet, orta gelirli için de yeni bir kampanya hazırlıyor. Bu kampanyada gelire göre farklı faiz oranlarının uygulanması, peşinatın düşürülmesi ve vadenin uzatılması bekleniyor. Son aylarda konut almayı planlayanlar kampanyadan faydalanmak için bekliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalıştığı kampanyada son aşamaya gelindiği açıklandı.