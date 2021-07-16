KOBİ'lere 116 milyon lira destek geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarladıkları KOSGEB'in KOBİ Gelişim Destek Programı (KOBİGEL) 3'üncü çağrısına toplam 1075 başvuru geldiğini belirterek "Bu başvurulardan 278’i desteklenmeye hak kazandı. Destek kapsamında işletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız." dedi.



Varank, "Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza Tam Otomatik Parkolay Otoparkı Temel Atma Töreni"nde yaptığı konuşmada, dün "15 Temmuz Milli İrade Destanı"nın 5'inci yıl dönümü olduğunu anımsattı.



15 Temmuz 2016'da Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kast edildiğini dile getiren Varank, şöyle devam etti:



"Ancak milletiyle gönül bağı kurmuş olan o lideri, vatandaşıyla kader birliği yapmış olan bu devleti hesaba katmadılar. Bu vatanın gerçek evlatları, o gece muhteşem bir feraset ve cesaret örneği gösterdi, 18 Mart'ta işgalci düşman askerine nasıl 'Çanakkale geçilmez' dediyse 15 Temmuz'da da FETÖ'cü alçaklara 'Türkiye geçilmez' dedi. O gece FETÖ kazansaydı, geçmişten bu yana iman dolu sinelerin otağı olan bu kadim toprakları ağababalarına, yabancı güçlere peşkeş çekeceklerdi, yüzyıllar boyu barış ve huzurun coğrafyası olan bu vatanı, tıpkı Suriye, Irak gibi istikrarsızlık ateşinin içine atacaklardı. 15 Temmuz gecesi, milletin iradesine kasteden darbeler defteri sonsuza kadar kapanmış oldu."



Varank, 15 Temmuz'da canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de sağlıklı ve uzun ömür diledi.



"SAMSUN'UN HAK ETTİĞİ HİZMETLERE KAVUŞMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



Her gelişinde Samsun'un daha da geliştiğini görmekten memnuniyet duyduğunu belirten Varank, ili hak ettiği yatırım ve hizmetlere kavuşturmak için çalıştıklarını söyledi. Varank, Samsun Büyükşehir Belediyesinin yıllardır kentsel dönüşüm, sanayi projeleri, spor ve kültür yatırımları, ulaştırma projeleri gibi alanlarda vatandaşlara modern hizmetler sunmanın gayreti içinde olduğuna dikkati çekti.



"Bizim hizmet anlayışımızda göz boyama yoktur. Eğer yerin altına hizmet yapmamız gerekiyorsa bizim belediyelerimiz yapar, yeter ki vatandaşlarımızın işi görülsün ama CHP’de bunu göremezsiniz." diyen Varank, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in de vatandaşa hizmet anlayışıyla çalıştığını vurguladı.



Varank, özellikle büyük şehirlerde yoğun nüfus sebebiyle, il ve ilçe merkezlerinde otoparkların büyük bir problem oluşturduğuna işaret ederek yolların park eksikliği nedeniyle otopark olarak kullanıldığını, bu durumun da ulaşım akslarında tıkanıklıklara yol açtığını bildirdi. Büyükşehir Belediyesinin otopark projeleriyle bu sorunların üstesinden gelmeye başladığını ifade eden Varank, şöyle konuştu:



“Mezarlığın bitişiğinde yer alan 5 bin metrekarelik inşaat tamamlandığında, Samsun Havza Otoparkı 340 araca ev sahipliği yapacak. Yaklaşık maliyeti 52 milyon lirayı bulan bu projede gasilhane, otopark ve minibüs deposu da yer alacak. Otopark yapısı konvansiyonel ve mekanik çözümleri bir arada bulunduruyor. Şu ana kadar projenin yüzde 28'i tamamlandı. 1 sene sonra burayı Havzalıların hizmetine sunacağız."

"SAMSUN'A 19 YILDA 43 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"



Kente sadece belediyenin değil AK Parti hükümetlerinin de büyük yatırımlar yaptığını vurgulayan Varank, son 19 yılda tarım, şehircilik, sağlık, eğitim ve spor dahil birçok alanda Samsun'a 43 milyar liraya ulaşan yatırım kazandırdıkları bilgisini verdi.



Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Karadeniz sanayisinin lokomotifi Samsun'un kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek şehirde yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayan 6 organize sanayi bölgesi (OSB) bulunduğunu, il sanayisinin gelişmesi için de bir beklenti olduğunu anlattı. Bu kapsamda, tersaneler bölgesinde yer alan 266 hektar büyüklüğündeki yeni OSB alanının yer seçimini 5 Temmuz itibarıyla kesinleştirdiklerini kaydeden Varank, "Kuruluş protokolünün Valilik onayıyla gönderilmesinden sonra OSB tüzel kişiliğe kavuşacak. Sonrasında da hızlı bir şekilde etüt, plan ve proje çalışmalarını başlatacağız. Şehrimize yüksek teknolojili, katma değerli ve çevreci yeni yatırımlar, yeni başarılar kazandıracak yeni OSB(nin Samsun’a hayırlı olmasını diliyorum.”



ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”



Varank, özel sektör yatırımlarının da Samsun’da hız kesmeden devam ettiğine dikkati çekerek, il için 2012'den bu yana 546 teşvik belgesi düzenlediklerini, 9,5 milyar lirayı geçen bu yatırımlar tamamlandığında 15 bini aşan istihdam oluşmasını hedeflediklerini bildirdi.



Ar-Ge, teknoloji ve girişimcilik konularında öncü roller oynayan Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni de kendilerinin kurduğunu ifade eden Varank, buraya 16 milyon liraya ulaşan kaynak aktardıklarını kaydetti.



Samsun'un Milli Teknoloji Hamlesi'ne daha çok katkı vermesini istediklerini dile getiren Varank, kente Deneyap Teknoloji Atölyesi'ni kazandırdıklarını, bir bilim merkezi kazandırma çalışmalarına da hızla devam ettiklerini söyledi.



Varank, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla Samsun'a katkı sağlayan birçok projeyi hayata geçirdiklerine işaret ederek "Ajansımız kuruluşundan bugüne kadar turizm ve KOBİ'ler başta olmak üzere birçok alandaki 290 projeye 157 milyon lira destek sağladı. Yine bölgesel kalkınma alanında kullandığımız 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme' ve 'Cazibe Merkezlerini Destekleme' programları kapsamında da 8 projeye 22 milyon lira kaynak aktardık. Avrupa Birliği programları kapsamında Samsun'da yüksek bütçeli projeyi de kazandırdık. Aralarında Samsun Lojistik Merkezi'nin de olduğu toplam büyüklüğü 645 milyon lira olan 4 projeyi gerçekleştirdik. Yaklaşık 435 milyon lira bütçeli Samsun Lojistik Merkezi Projesi ile tüm alternatif yolların kesiştiği Tekkeköy'ü bir lojistik merkezi haline getirdik." bilgilerini verdi.



"116 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLAYACAĞIZ"



3'üncü çağrısının değerlendirmesi tamamlanan KOSGEB Destek Programı'nın sonuçlarını duyuran Varank, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu programı daha pandemi başlamadan önce KOBİ'lerimizin dijitalleşme süreçlerini desteklemek üzere tasarlamıştık. Pandemiyle birlikte dijitalleşmenin geldiği aşama, uyguladığımız bu programın ne kadar yerinde olduğunu teyit etmiş oldu. KOBİGEL'in 3'üncü çağrısına toplamda 1075 firmamız başvurdu. Bu başvurulardan 278'i desteklenmeye hak kazandı. Destek kapsamında işletmelerimize yaklaşık 116 milyon lira katkı sunacağız."



Samsun'un her türlü ihtiyacı için imkanlarını seferber edeceklerini vurgulayan Varank, Havza Mekanik Otoparkı Projesi'nde emeği geçenleri tebrik etti.

Törene, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu da katıldı.



Konuşmaların ardından dua edildi ve Bakan Varank ile beraberindekiler butonlara basılarak inşaatın temelini attı.



1 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK



KOBİGEL Programı ile işletmeler, 300 bin liraya kadarı geri ödemesiz, toplam 1 milyon liraya kadar destek alabiliyor. Destek, projenin gerçekleştirilmesi için gerekli personel, makine-teçhizat, hizmet ve yazılım alımı giderleri için ödeniyor.



KOSGEB, geri ödemeli destek tutarının yüzde 50'sini, "erken ödeme" olarak yani harcama yapılmadan önce ödeyebiliyor. KOBİ'lerin en az 8, en fazla 20 ay içinde projelerini tamamlamaları gerekiyor.



KOBİ'ler çağrı kapsamında Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayisinde Kullanımı, İmalat Sanayisinde Nesnelerin İnterneti, İmalat Sanayisinde Endüstriyel Robot Teknolojileri, İmalat Sanayisinde Akıllı Sensör Teknolojileri, Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri, İmalat Sanayisinde Siber Güvenlik, İmalat Sanayisinde Akıllı ve Esnek Otomasyon Sistemleri, İmalat Sanayisinde Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik alanları desteklenecek.

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