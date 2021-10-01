Kitap alışverişinde ‘online yükseliş’

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PANDEMİYLE birlikte dijitalleşme de hız kazandı. Tüketici tercihleri giderek daha çok e-ticarete kayarken, kitap, film, müzik gibi ürün gruplarının satışları da e-ticarette artmaya başladı. Küresel e-ticarette en çok işlem hacminin sırasıyla giyim, ayakkabı, tüketici elektroniği, kitap, film, müzik ve oyun, kozmetik ve vücut bakımı, çanta, yiyecek-içecek, ev aksesuarları ve gereçleri, spor malzemeleri, oyuncak ve bebek ürünleri, hobi malzemeleri ile bahçe ve evcil hayvan ürünlerinde gerçekleştiğini ifade eden E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi Yüksel Eminoğlu, bunlar arasında geleneksel ticareti geçen, yani internet üzerinden online alışverişin klasik fiziki alışverişin önüne geçtiği iki sektörün ise kitap, film, müzik ve oyuncak sektörleri olduğunu söyledi.

10 KİŞİDEN 6’SI

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ‘Perakende E-Ticaretin Yükselişi’ başlıklı rapordaki verileri değerlendiren Eminoğlu, rakamların, geçen yıl dünyada internet kullanan her 5 kişiden 4’ünün e-ticareti deneyimlediğini gösterdiğini kaydetti. Küresel perakende e-ticaret ile geleneksel ticaret karşılaştırmasından veriler paylaşan Eminoğlu, şunları kaydetti: “Market alışverişinde geleneksel ticaret, salgının etkisiyle hızlı bir artış yaşamasına rağmen online ticarete oranla yüzde 70’e yüzde 23 ile hala önde. Giyim ve ayakkabıda ise e-ticaret ile geleneksel ticaret arasındaki fark giderek azalıyor. Fakat kitap, film, müzik ürün grubunda e-ticaret, geleneksel alışverişi geçmiş durumda. Bu sektörde e-ticaret, yüzde 60’a yüzde 28’lik oranla geleneksel ticarete büyük bir fark atmış durumda. Yani her 10 kişiden 6’sı, bu ürün grubundaki alışverişini artık e-ticaretten yapıyor. e-ticaretin klasik alışverişi geçtiği bir başka sektör ise oyuncak alışverişleri. Oyuncak alışverişinin yüzde 39’u e-ticaretten yapılırken, bu ürünlerde klasik ticaretle yapılan alışverişlerin oranı da yüzde 37 ile e-ticaretin gerisinde kalmış durumda.”



EN ÇOK YÜKSELEN İLLER

Yüksel Eminoğlu, altyapı desteği sağladıkları Türkiye’deki e-ticaret platformlarından yapılan kitap alışverişlerine dair güncel rakamlara da değinerek, bu yılın temmuz ve ağustos aylarında geçen yılın aynı dönemine göre dünya klasiklerinin satışında yüzde 73 artış yaşandığını bildirdi. Eylül ayında ise sınava hazırlık ve eğitim destek kitapları satışının yükseldiğini, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39 artış görüldüğünü belirten Eminoğlu, “Online kitap satışları temmuz-ağustos rakamlarıyla yaz döneminde tatilde dünya klasiklerinin okunduğunu gözlemleyebiliyoruz. Eylülde ise okulların açılması ve kamu personel sınavlarıyla birlikte eğitim destek kitapları satışında artış var. Kitap satışında en çok yükseliş gözlenen ilk 3 il ise yüzde 67’lik artış oranıyla Uşak, yüzde 64 ile Mersin ve yüzde 61 ile Rize” değerlendirmesinde bulundu.

E-TİCARET HARCAMALARI YÜZDE 45 ARTTI

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KORONAVİRÜS salgınının etkisiyle Türkiye’de e-ticaret harcamalarının yüzde 45 arttığının görüldüğünü, artan işlem hacimleriyle birlikte online ticarette veri güvenliğinin de en önemli konulardan biri haline geldiğini aktaran Yüksel Eminoğlu, “Veri hırsızlığı amaçlı girişimlerin hedeflerinin yüzde 90’ında KOBİ’ler olduğunu görüyoruz. Güvenlik altyapısının kurulmasında daha özenli olmaları firmalar için hayati önem taşıyor” dedi.. Tüketici tercihlerinin giderek daha çok e-ticarete yöneldiğinin tüm dünyada gözlendiğini aktaran Eminoğlu, “Dünya genelinde kullanıcıların büyük bölümü, altyapı, internete erişim, cihaz eksikliği gibi nedenle hala geleneksel ticaret yapıyor. Ancak rakamlar makasın online ticaret lehine hızla kapandığını gösteriyor” diye konuştu.