Kısa çalışmada bir milyon kişi kaldı

İşsizlik Sigortası Bülteni’ne göre, ağustos ayında 1 milyon 302 bin 755 kişi kısa çalışma ödeneğinden ücretini alırken, eylül ayında bu rakam 1 milyon 24 bin 377 kişiye düştü. Yapılan ödeme miktarı da 2 milyar 42 milyon TL’den 1 milyar 575 milyon TL’ye düştü. Kısa çalışma ödeneğinde daha çok turizm ve ulaştırma gibi hizmetler sektöründeki işletmelerin kaldığı belirtiliyor. Koronavirüs salgınının Türkiye’yi de etkilemesi sonrası, kısa çalışma ödeneğinin en yoğun kullanıldığı ay mayıs olmuştu. Mayıs ayında 3 milyon 282 bin 817 kişi kısa çalışmadan ücretini almış, fondan, mayıs boyunca 5.5 milyar TL kısa çalışma ödemelerine aktarılmıştı.

ÜCRETSİZ İZİN TOPLAMI 2 MİLYON

Koronavirüs salgını sürecinde hayata geçirilen diğer bir yasal düzenlemeyle de, işten çıkarmaya sınırla hallerde izin veriliyor ancak işverenler çalışanlarını ücretsiz izne gönderebiliyor. Böyle bir durumda aylık bin 178 TL’lik nakdi ücret desteği veriliyor ve bu ödeme işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Verilere göre, nisan-eylül döneminde, 6 aylık sürede toplam 2 milyon 45 bin 139 kişi ücretsiz izne gönderildi. Bu kişilere yapılan ödemeler de 5 milyar 116 milyon 119 bin TL’ye ulaştı.

NORMALLEŞME DESTEĞİ DE DEVREDE

Kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden vazgeçen işverenler içinse normalleşme desteği uygulanıyor. 1 Ağustos’tan itibaren uygulamaya giren teşvik kapmasında, normalleşmenin başladığı aydan itibaren 90 günü geçmemek şartıyla, işçi ve işveren prim ödemeleri işsizlik sigortası fonundan karşılanıyor. Son açıklanan rakamlara göre ise, 1 Ağustos’tan itibaren 159 bine yakın işverene 1.2 milyonu aşkın çalışan için bu destek verildi ve toplam tutar 950 milyon lira oldu. Normalleşme teşviki, prim mahsuplaşması yoluyla ödeniyor.

FONUN VARLIĞI 109 MİLYAR LİRA

Kısa çalışma ödeneği, normalleşme desteği ve nakdi ücret desteği ödemelerinin de yapıldığı İşsizlik Sigortası Fonu, tüm bu ödemeler sonucunda, eylül ayında 109 milyar TL’ye geriledi. 2019 yılı sonunda 131 milyar TL’lik bir büyüklüğü olan fonun varlık düzeyi, 9 ayda 21 milyar TL gerilemiş oldu. Fondan 9 ayda 7.1 milyar TL’lik işsizlik ödeneği ödemesi yapılırken, 21.9 milyar TL de kısa çalışma ödemelerine aktarıldı.