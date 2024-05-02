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Kırmızı et üretimi 2023'te yüzde 8,8 arttı

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#Kırmızı Et#Et#2023
Kırmızı et üretimi 2023te yüzde 8,8 arttı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2024 10:14

Kırmızı et üretimi 2023 yılında %8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton oldu.

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TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 ton olan kırmızı et üretimi, 2023 yılında %8,8 artarak 2 milyon 384 bin 47 ton olarak tahmin edildi. u kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %6,2 artarak 1 milyon 670 bin 606 ton, koyun eti üretimi %16,3 artarak 569 bin 66 ton, keçi eti üretimi %11,3 artarak 128 bin 989 ton, manda eti üretimi ise %13,3 artarak 15 bin 386 ton oldu.
 
Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2014 yılında 1 milyon 123 bin 59 ton iken 2023 yılında 2 milyon 384 bin 47 tona ulaştığı görüldü.

Kırmızı et üretiminin 2023 yılında %70,1'ini sığır eti, %23,9'unu koyun eti, %5,4'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda eti oluşturdu.

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#Kırmızı Et#Et#2023

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