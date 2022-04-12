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Kiralarda 'savaş' fırsatçılığı! Fiyatlar üçe katladı

#Kiralık Ev#Ukrayna Savaşı#Fırsatçılık
Kiralarda savaş fırsatçılığı Fiyatlar üçe katladı

Ukrayna savaşı sonrası saldırılardan kaçanlar kişiler Türkiye'ye de sığınırken, yoğun ilgi sonrası fırsatçılar da devreye girdi, kira fiyatları neredeyse üç katına fırlarken; kiralın 90 bin TL'ye kadar yükseldiği gözlendi.

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Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarından kaçanlar Türkiye'ye de sığınıyor. Sığındıkları kentler arasında ilk sırada Antalya yer alırken, kiralara zam üzerine zam geldi. Fırsatçıların da devreye girdi, kira fiyatları neredeyse üçe katladı.

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Savaştan kaçan mağdurlar fırsatçıların zalimliğine tutuldu. Savaştan kaçan Ukrayna ve Rus vatandaşları Türkiye'ye sığındı. En çok tercih ettikleri bölgelerde kiralar fırladı.

90 BİN TL'YE KİRALIK EV

Normal bir semtte 8.000 bin liradan başlayan kiralar lüks semtlerde 35.000 ile 90.000 TL arasında değişiyor.
Kent sakinleri Antalya'ya talebin fiyatları geri dönülmez bir yükselişe sokacağından endişeli.

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#Kiralık Ev#Ukrayna Savaşı#Fırsatçılık

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