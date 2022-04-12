Altın yatırımcısının gözü bu veride! Sert hareketler görülebilir

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Altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 1969 dolar seviyesine kadar yükselerek yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini görürken; haftanın ikinci işlem gününde dar bantta hareket ediyor. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişte, küresel enflasyonist baskı ve Rusya-Ukrayna savaşına yönelik haber akışları etkili olurken; majör Merkez Bankalarının sıkılaşma politikaları ve tahvil faizlerinde yaşanan tırmanış altın fiyatlarındaki yükselişin limitli kalmasına neden oluyor.

GÖZLER ENFLASYON VERİSİNDE

Bugün ABD mart ayı enflasyon verisi Türkiye saati ile 15:30’da açıklanacak. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönünde. ABD’nin enflasyonu önceki ay yüzde 7,9 seviyesinde açıklanarak 40 yılın zirvesini yenilemişti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma adımlarında daha da agresifleşebileceği yönünde beklentileri kuvvetlendirebilecekken; dünyada da doları güçlendirecektir. Bu durum test korelasyon etkisiyle, ons altında sert satışlara sebep olabilir. ABD enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ise altın fiyatlarında yükseliş etkisi yaratabilir.

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Diğer taraftan, ABD 10 yıllık tahvil faizleri Fed’in daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisiyle tırmanışını sürdürürken; bugün yüzde 2,83 seviyesine ulaşarak Aralık 2018 tarihinden beri en yüksek seviyeyi gördü.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Bu toplantıda Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken; ayrıca Fed'in 9 trilyon dolarlık bilanço küçültmesine de başlanması bekleniyor. Fed'in geçen hafta açıklanan 15-16 Mart tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarda 95 milyar dolar aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edilmişti. Fed’in bilançosunda küçültmeye gitmesi piyasadan doların çekilmesi anlamına geliyor.

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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı bugün içerisinde en yüksek 1960 dolar seviyesini; en düşük ise 1949 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0,08 oranında yükselişle 1955 dolardan işlem gördü.

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Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 925,01 lira seviyesini, en düşük ise 919,89 lira seviyesini gördü. Gram altın, saat 13:09 itibarıyla yüzde 0,23 oranında yükselişle 923,82 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1506 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 197 liradan işlem görüyor.

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ABD ENFLASYON VERİSİ YÖN BELİRLEYİCİ OLACAK

Yusuf Kavak – Işık Menkul Araştırma Müdürü





Küresel tarafta, son günlerde; Fed ve ECB gibi majör merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarına “hızlı” geçiş beklentileri, Rusya ve Ukrayna arasında yılan hikayesine dönen müzakerelerin hâlen sonuca ulaşamaması ve Çin’de, Şangay gibi önemli şehirlerde hızla artan Covid-19 vaka sayılarının; ülkenin uyguladığı “sıfır covid” politikası çerçevesinde gündeme alınan yeni karantina tedbirleri üzerinden Çin ve küresel ekonomi üzerinde oluşturması muhtemel büyüme baskısının etkisi ile risk alma iştahında zayıflamalar söz konusu. Bu bağlamda, ABD başta olmak üzere küresel borsalarda oluşan satış baskısında “güvenli liman” talebi gören ons altında, temel tarafta yine bu gelişmeleri takipte olacağız. Yine, ekonomik takvimde bugün açıklanacak olan ABD TÜFE rakamları gibi kritik veriler de fiyatlamalar üzerinde doğrudan etkili olabilir.

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1969 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

Teknik olarak ise; yukarı taraftaki 1969 direnç bölgesini ilk etapta “pivot” olarak takip edeceğiz. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; 2000 dolar ve üzerine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilecekken, 1969 altı kalıcılıkta ise; sırasıyla 1927 ve 1902 bölgelerine doğru yeniden satıcılı işlemler ön plana çıkabilir.

Kişisel görüşüm; kısa vadede küresel tarafta oluşan belirsizlik kaynaklı güvenli liman fiyatlamalarının devam edip etmeyeceğini, ilk etapta bugünkü ABD TÜFE rakamlarına piyasanın vereceği tepki belirleyecektir. Eğer, ABD TÜFE rakamları beklentilerden yüksek çıkar ve dolar varlıkları da Fed’in çok daha hızlı sıkılaşabileceği beklentisi ile güçlenecek olursa; ons altında da hızlı satış baskısı ortaya çıkacaktır.

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Tam tersi durumda, yani; ABD TÜFE rakamlarındaki artışlar beklentilerin altında kalır ve dolar varlıkları da buna paralel olarak zayıflayacak olursa; ons altındaki yükselişlerin ivmelenmesi beklenebilir. Yine, hafta içerisinde Avrupa Merkez Bankası’nın yapacağı Para Politikası Toplantısı da oynaklıklara neden olabilir.

Teknik tarafta ise genel düşüncem; yükselişler kısa vadede devam etse dahi, alıcılı işlemlerin etkisinin artabilmesi için 2000 dolar eşiğinin üzerine kalıcılıkla tekrar çıkmaya ihtiyaç var. Aksi takdirde, 2000 dolar altındaki yükselişlerin satışlarla karşılanması ihtimalini güçlü görmekteyim. Olası geri çekilmelerde ise; satış baskısının derinleşmesi için 1888-1877 bölgesi altında kapanışlar görmek gerekmekte.

ABD TÜFE ÖNCESİ GÖZLER ONS ALTINDA

Seda Yalçınkaya – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü





Bugün tüm gözler ABD’de açıklanması beklenen enflasyon verisinin yansımasında olacak. ABD TÜFE’ye yönelik yıllık beklenti yüzde 8.4 seviyesinde oluşmuş durumda. AB ve ABD öncülüğünde gelen yaptırımlar ve Asya’da giderek artan vakalar enflasyon endişelerinin sürmesinde etkili oluyor. Dolayısıyla bugün açıklanacak enflasyon verisi ileriye yönelik enflasyon görünümü açısından belirleyici olabilir. ABD TÜFE verisinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi ons altının çift yönlü hareket etmesine neden olabilir. Verinin yüksek gelmesi halinde Fed’in faiz adımları konusunda piyasa algılaması değişebilir bu da ons altındaki yukarı ve aşağı yönlü harekete zemin hazırlayabilir.

FED DAHA DA AGRESİFLEŞEBİLİR

Yükselen enflasyon küresel piyasalarda baskı oluşturuyor. Öyle ki ABD 10 yıllık tahvil faizi neredeyse son üç yılın zirvesine yükselerek yüzde 2.8’i gördü. Dolar endeksi ise 100 seviyesine ulaşmış durumda. Artan enflasyon görünümü Fed’in daha agresif bir faiz politikasını benimsemesine olanak sağlayabilir. Bu da güçlü dolar temasının sürmesine neden olmakta. Buna karşın yatırımcılar altın pozisyonlarında ısrarcı olmaya devam ediyor. Enflasyona karşı korunma isteği değerli metali desteklerken alım yönlü hareketler altın fiyatlarını destekliyor.

Her yerde bir enflasyon fiyatlaması var. Fed‘in sıkılaşmaya yönelik hızlı artırım sinyalleri, gevşeyen petrol görünümü ve tahvil faizlerinin yüksek seyri ons altını şimdilik dengede tutuyor. Değerli metali baskılayan unsurlarla birlikte güvenli liman özelliğini ön plana çıkarak unsurların da bulunması ons atındaki aşağı yönlü eğilimi engelliyor.

Teknik olarak ons altında ana eğilim yukarı. Yükseliş eğiliminin hızlanması adına 1965 dolar seviyesinin üzerine yerleşmesi şart. Böyle bir durumda ons altıda yeniden 2000 dolar ve hatta 2070 dolar seviyesinden bahsetmek mümkün olacak. Yatırım aracı olarak ons altın canlılığını koruyor. Ana resimde 1915 dolar seviyesi üzerinde seyirler korundukça yükseliş potansiyeli devam edebilir. Ancak ons altının seyrini Fed’in yıl boyunca atacağı faiz adımları belirleyecek. Dolayısıyla 1900 dolar seviyesi altındaki kalıcı seyirlerin oluşması halinde ons altındaki güçlenmeyi törpüleyebilir.

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