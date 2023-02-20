Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Kiracı#Risk Tespiti
Kiracı da risk tespiti isteyebilir
Gülistan ALAGÖZ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 07:00

Deprem felaketinden sonra binlerce kişi ‘Binam ne kadar güvenli?’ sorusunu soruyor. Bu nedenle de son iki haftada birçok ilde risk tespit talepleri ciddi ölçüde arttı. Ancak tespit kurumlarına sadece mülk sahiplerinin başvuru hakkı olması kiracıları tedirgin ediyor.

Haberin Devamı

Birçok kiracı bugünlerde ev sahipleri ile tespit konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Tespit sonrasında riskli çıkan binaların boşaltılması gerektiğini bilen kimi mülk sahipleri, kira gelirini kaybetmemek için konuya mesafeli duruyor. Kiracılara da ‘Beğenmiyorsan başka ev bul’ yanıtını veriyor. Ancak konunun uzmanları kiracılar için de bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.

ŞİKÂYET EDECEKLER

Kiracıların doğrudan başvuru yapamasa da risk tespiti isteme hakkı olduğunu dile getiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yapılacakları şöyle anlattı:

“Kiracılar dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak, binanın güçsüz olduğunu ve maliklerin harekete geçmediğini bildirebilirler. Bu durumda bakanlık, apartman maliklerine yazı yazar ve ‘30 gün içinde karot aldırın, yoksa ben yapar masrafı sizden tahsil ederim’ der. Böylece binada risk tespit süreci bir kiracının ilk adımı ile başlar.” Binanın riskli çıkması durumunda kiracının da evi tahliye edeceğini hatırlatan Kiraz, sonrasındaki kiracı hakları için şu bilgileri paylaştı: “Ev yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra ev sahibi önce eski kiracısını davet etmek zorundadır. Ancak burada eski değil yeni kira bedeli ile oturum sağlanır. Eğer ev sahibi eski kiracıya sormadan yeni bir kiralama yaparsa da son ödenen kira üzerinden bir yıllık bedeli ve taşınma giderini ödemek durumunda kalır.”

Haberin Devamı

VELİLERİN DE HAKKI VAR

SON dönemde birçok velinin de okulların deprem güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirten avukat Kiraz, kiracılarda olduğu gibi velilerin de il müdürlüklerine şikâyetle süreci başlatabileceğini ekledi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Kiracı#Risk Tespiti

BAKMADAN GEÇME!

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız | 5 SORU 5 YANIT | Konuşurken göz temasını kesmeyin...

Depremi çocuklara nasıl anlatmalıyız? | 5 SORU 5 YANIT | 'Konuşurken göz temasını kesmeyin...'

#Kahramanmaraş Depremi
BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor

BİR SORUDAN FAZLASI | Yurt dışında yaşayan Türkler anlatıyor: "İnsanların acını paylaşmasını istiyorsun, olmuyor"

#Deprem
Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü

Binaları depreme dayanıklı hale getiren teknolojiler neler? 'Yıkılan eski binalarda malzeme kalitesiz, yenilerde mühendislik kötü'

#Kahramanmaraş Depremi