Kiracı da risk tespiti isteyebilir

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Birçok kiracı bugünlerde ev sahipleri ile tespit konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Tespit sonrasında riskli çıkan binaların boşaltılması gerektiğini bilen kimi mülk sahipleri, kira gelirini kaybetmemek için konuya mesafeli duruyor. Kiracılara da ‘Beğenmiyorsan başka ev bul’ yanıtını veriyor. Ancak konunun uzmanları kiracılar için de bir seçenek olduğuna dikkat çekiyor.



ŞİKÂYET EDECEKLER

Kiracıların doğrudan başvuru yapamasa da risk tespiti isteme hakkı olduğunu dile getiren Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı avukat Ali Güvenç Kiraz, yapılacakları şöyle anlattı:

“Kiracılar dönüşüm yasasının uygulama yönetmeliğine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerine başvurarak, binanın güçsüz olduğunu ve maliklerin harekete geçmediğini bildirebilirler. Bu durumda bakanlık, apartman maliklerine yazı yazar ve ‘30 gün içinde karot aldırın, yoksa ben yapar masrafı sizden tahsil ederim’ der. Böylece binada risk tespit süreci bir kiracının ilk adımı ile başlar.” Binanın riskli çıkması durumunda kiracının da evi tahliye edeceğini hatırlatan Kiraz, sonrasındaki kiracı hakları için şu bilgileri paylaştı: “Ev yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra ev sahibi önce eski kiracısını davet etmek zorundadır. Ancak burada eski değil yeni kira bedeli ile oturum sağlanır. Eğer ev sahibi eski kiracıya sormadan yeni bir kiralama yaparsa da son ödenen kira üzerinden bir yıllık bedeli ve taşınma giderini ödemek durumunda kalır.”

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VELİLERİN DE HAKKI VAR



SON dönemde birçok velinin de okulların deprem güvenliği konusunda endişeli olduğunu belirten avukat Kiraz, kiracılarda olduğu gibi velilerin de il müdürlüklerine şikâyetle süreci başlatabileceğini ekledi.