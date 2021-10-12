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Kimyasal gübrelerin ihracatına kayıt uygulaması getirildi

#Kimyasal Gübre#İhracat#Ekonomianasayfa
Kimyasal gübrelerin ihracatına kayıt uygulaması getirildi

Kimyasal gübre ihracatının yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi amacıyla kayıt uygulaması getirildi.

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık tarafından 4 Eylül'deki tebliğ değişikliğiyle tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi, yurt içi talep durumu ve ihracata yönelik gereken önlemlerin zamanında alınabilmesi için bazı kimyasal gübrelerin ihracatının yakın takibi ihtiyacı kapsamında, anılan ürünlerin ihracında kayıt uygulamasına gidildi.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, aynı gerekçelere yayımlanan yeni düzenlemeyle kimyasal gübre ihracatının yakından takip edilerek gerekli tedbirlerin zamanında alınabilmesi amacıyla "Gümrük Tarife Cetvelinin" 31. faslında yer alan gübrelerin (GTP: 3101, 3102, 3103, 3104, 3105) tamamı için kayıt uygulaması getirildi.

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#Kimyasal Gübre#İhracat#Ekonomianasayfa