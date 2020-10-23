Kılıçdaroğlu işsiz gençlerle buluştu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle telekonferans yöntemiyle bir araya geldi. Gençler, iş bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Kılıçdaroğlu, üniversite mezunu işsiz gençlerle yaptığı toplantıda Anayasa’nın 49. maddesini anımsatarak, “Dolayısıyla (devlet) her birinize tek tek iş bulmak zorundadır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlettir” dedi. Sorunları dinleyen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Bütçe bakın sunuldu Parlamento’ya, Türkiye’de hiçbir genç bu bütçeden haberdar bile değil. Bu bütçenin büyüklüğü nedir, bu paralar nereye gidiyor? Sormuyor bile, sorgulamıyor bile. ‘Ben işsizim’ diyor. Zaten işsiz kalacaksın, çünkü paralar sen iş bulasın diye değil, işsiz kal diye harcanıyor. Üretim zinciri oluşturulabilirse, fabrikalar kurulabilirse, teknolojik altyapı oluşturulup katma değeri yüksek ürün üretilebilirse herkesin işi olur o zaman. Bu bir planlama ile olur”.

“Sizler sorunları aktarıyorsunuz ama o sorunlara çözüm bulacak olan da siyaset kurumu” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

UMUTSUZ OLMAYA HAKKINIZ YOK

“Maalesef bugün siyaset kurumu gençlerin işsizlik zorununa çözüm bulacak birikim ve kapasiteye sahip değil. Elbette ana muhalefet partisi olarak bize yönelik eleştirileri saygıyla karşılıyorum. Umutsuzluk çok yaygın olduğunu görüyorum. Gençlerin umutsuz olmaya hakları yok. Eğitimde ciddi sorunlar var. Herkesin üniversite mezunu olduğu bir ülke hiçbir yerde yoktur. Sağlıklı bir eğitim politikası ile hayatın her alanını, imalatın ya da üretimin her alanını istihdam alanına dönüştürmek mümkün.”