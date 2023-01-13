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Kıdem tazminatı tavanı belli oldu! İşte net rakam

Güncelleme Tarihi:

#Kıdem Tazminatı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Brüt Ücret
Kıdem tazminatı tavanı belli oldu İşte net rakam
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2023 14:08

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanını belirledi. Memur maaş zamlarının Meclis'ten geçmesiyle birlikte yeni güncel rakamlar duyuruldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

10 YILA 199 BİN 820 LİRA 

Çalışanları yakından ilgilendiren kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte alınacak tazminatlar da arttı. SGK brütü 19 bin 982 lira 83 kuruş üzerinde olan herkes tavan rakamdan faydalanabilecek. Buna göre 10 yıl çalışmış biri işten çıkarılırsa alacağı kıdem tazminatı 199 bin 820 lira olacak.

(Not: Sadece kıdem tazminatı baz alınmıştır. İhbar tazminatı, yan haklar, izin süreleri hesap dışıdır.)

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu İşte net rakam

Kıdem tazminatı tavanı belli oldu İşte net rakam


 

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#Kıdem Tazminatı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Brüt Ücret

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