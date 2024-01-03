Kıdem tazminatı tavanı belli oldu... İşte çalışma yılınıza göre hak ettiğiniz tazminat tutarı

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Türkiye’de çalışan yaklaşık 15 milyon kişinin kıdem tazminatı çalıştığı süreler dahilinde birikiyor. Kimi çalışan 1 yıllık, kimisi 5 yıllık kimisi de 20 yıllık tazminatı alabilecek durumda.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan zam tutarında kıdem tazminatı tavanı da artırılıyor. Buna göre yeni yapılacak zamlarla kıdem tazminatı tavanı da yükseltildi.

Ocak-Temmuz 2024 tarihi için kıdem tazminatı tavanı yıllık olarak 35 bin 58 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE İŞE YARIYOR?

Kıdem tazminatı tavanı bir işçinin alabileceği en yüksek yıllık kıdem tazminatı tutarını belirliyor. Başka bir deyişle, brüt maaşı 20 bin 2 lira olan bir asgari ücretli bir işçi her yıl için maksimum 20 bin 2 liralık kıdem tazminatı alabilir. 5 yıl çalışmışsa ve işten çıkarılmışsa kıdem tazminatı olarak 100 bin 10 lira ödeniyor. Ancak brüt maaşı 40 bin lira olan bir işçi kıdem tazminatını tavandan hak eder ve her yıl için 40 bin lira değil 35 bin 58 lira ödeme alabilir. 5 yıl çalıştıysa 175 bin 290 kıdem tazminatı alır.

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KIDEM TAZMİNATINDAN SADECE DAMGA VERGİSİ KESİLİYOR

Kıdem tazminatından kesinti olarak sadece damga vergisi alınıyor. Damga vergisinin de çarpanı 0,00759 oluyor. Başka bir deyişle kıdem tazminatından kesinti minimize ediliyor.

İHBAR TAZMİNATI EKSTRA HESAPLANIYOR

Kıdem tazminatının yanında ihbar tazminatı da bulunuyor. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17’nci maddesi gereği iş sözleşmesini feshetmek isteyen taraf; feshi yazılı olarak ve çalışma süresinin gerektirdiği bildirim süresine bağlı kalarak diğer tarafa iletmekle yükümlü.

İş sözleşmeleri

- İşi altı aydan az sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

- İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

- İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

- İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

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İş sözleşmesini belirlenen bildirim sürelerine uymaksızın fesheden taraf, söz konusu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak diğer tarafa ödemek durumunda kalıyor. Bildirim süreleri bölünemez, kısmen uygulanamıyor. Böylesi bir uygulama halinde, tüm bildirim süresi esas alınarak ihbar tazminatı ödenmesi gerekiyor.

İhbar tazminatı ödemesinde gelir vergisi ve damga vergisi uygulandığı için alınacak ücret bir miktar düşük olabiliyor.

Not: Kıdem tazminatı tavanları tahminidir, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlar geçerli olacaktır.

8 HAFTAYSA 2 BRÜT MAAŞ İHBAR TAZMİNATI VERİLİYOR

İhbar tazminatı hesaplanırken yüzde 15 gelir vergisi ve 0,00759 olan damga vergisi çarpanı düşüldükten sonra net ihbar tazminatı ortaya çıkıyor. Brüt maaş (güncel olarak 35 bin 58 lirayı aşmayacak) üzerinden ödenen ihbar tazminatı vergisel hesaplamaların ardından çalışanın hesabına yatırılıyor.