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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.04.2020 - 08:06,Son Güncelleme:

Kentsel dönüşümde önemli değişiklik! Kira yardımı 48 aya çıktı

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Kentsel dönüşümde önemli değişiklik! Kira yardımı 48 aya çıktı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen bölgelerde kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkardı.

Kentsel dönüşüme ilişkin 6306 Sayılı Kanun'un yönetmeliğinde önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre riskli alanda bulunan konutların kentsel dönüşüme girmesi halinde kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Riskli yapılarda ise kira yardımı süresi 18 ay olarak devam ediyor.

Ayrıca  dönüşüm projeleri özel hesabının finansman durumu gözetilerek Bakanlıkça uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk 12 aya kadar olan kısmı peşin olarak ödenebilecek.

Aylık kira bedeli de Bakanlıkça belirlenecek.

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