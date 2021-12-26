KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
TESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılarTESK Başkanı: İndirim değil zam yaptılar#Bendevi Palandöken
Latin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışınLatin Amerika’nın ‘gölge’ kartel liderleri “Las Patronas”la tanışın!#Organize Suç
F.Bahçede Alex sesleri İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...F.Bahçe'de Alex sesleri! İkna girişimleri başladı, teklifte dikkat çeken detay...#Fenerbahçe
Türkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateşin babası ile görüştüTürkiye bu olayı konuşuyor… Erdoğan, Asiye Ateş'in babası ile görüştü#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardıDokuz çocuklu bir süper baba: İneklerini sattı, kardelenlerini güneşe çıkardı#Süper Baba
Nebati, muhalefetin sloganını kullandıNebati, muhalefetin sloganını kullandı#Nureddin Nebati
Büyükadada isyan ettiren görüntü Yakalandı, kendini böyle savunduBüyükada'da isyan ettiren görüntü! Yakalandı, kendini böyle savundu#İstanbul
Pjanic transferinin hikayesini anlattı Seregen hocayla İstanbulda oturuyorduk, bana dedi ki...Pjanic transferinin hikayesini anlattı! 'Seregen hocayla İstanbul'da oturuyorduk, bana dedi ki...'#Miralem Pjanic
‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor‘Mutluluk neymiş bu sene göreceksiniz’ 2022’de burçları neler bekliyor?#YOUTUBE
Bu kez de iptal krizi Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldıBu kez de 'iptal' krizi! Yeni yıl öncesi büyük şok... Binlerce kişi ortada kaldı#ABD
Bir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklakBir haftada yüzde 16... Gram altın tepetaklak!#Altın Fiyatları
Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... Pes dedirten savunmaSosyal medya bu görüntüleri konuşuyor... 'Pes' dedirten savunma #ABD
Yönettiği diziler 90’larda kült oldu Perihan gibisi zor gelirYönettiği diziler 90’larda kült oldu! 'Perihan gibisi zor gelir'#Ahmet Hoşsöyler
Sayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu Milli Piyango biletlerine yoğun ilgiSayılı günler kaldı... Uzun kuyruklar oluştu! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi#Milli Piyango
Büyük skandal AB bu sözlerle sarsıldıBüyük skandal! AB bu sözlerle sarsıldı#Polonya
HABERLEREkonomi Haberleri

KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü

#Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)#Engelli Memur#Tayin
KDK, engelli memurun tayin sorununu çözdü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), engelli bir vatandaşın tayini çıkan yerin engel durumuna uygun olmamasından oluşan mağduriyetini çözüme kavuşturdu.

Haberin Devamı

2013 yılında bir devlet hastanesine açıktan atanan engelli başvurucu, 2015 yılında başka ile tayini çıktığını, görevlendirildiği birimin engel durumuna uygun olmadığı gerekçesiyle görev yerinin değiştirilmesini istediğini belirtti.

Talebi olmasına rağmen 4 yıl uygun olmayan birimde çalıştırıldığını söyleyen başvurucu, engel oranının yüzde 40’tan yüzde 84’e yükseldiğini, ayrıca görev yaptığı ilçede kışların sert ve kar yağışlı geçtiğini, hastanenin de şehir merkezinden uzak olmasından dolayı ulaşım ve idari izin hususlarında sorun yaşadığını bildirdi.

Gözden Kaçmasın

Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandıAltın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?Haberi görüntüle

VATANDAŞIN SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Başvurucu, evine yürüme mesafesinde bulunan başka bir ilçe merkezinde bulunan toplum sağlığı merkezine naklen tayin talebinde bulunduğunu, fakat personel eksikliği gerekçesiyle talebinin reddedildiğini kaydetti.

Çalıştığı hastanede yeterli personelin olduğunu ve talebinin karşılanabileceğini iddia ederek, tayin talebinin yeniden değerlendirilmesi için çözümü Kamu Denetçiliği Kurumunda aradı.
Başvuruyu alan Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi için ilgili Sağlık Müdürlüğü ile görüşmeler yaptı. KDK’nın yaptığı görüşmeler sonucunda vatandaşın sorunu çözüldü. İlgili Sağlık Müdürlüğü vatandaşın tayin talebinin gerçekleştirildiğini KDK’ya bildirdi.

Gözden Kaçmasın

İndirim değil zam yaptılar'İndirim değil zam yaptılar'Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı Milli Piyango biletlerine ilgi arttıBüyük ikramiyeye sayılı günler kaldı! Milli Piyango biletlerine ilgi arttıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK)#Engelli Memur#Tayin

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

İstanbulun yuvasız kuşları: Papağanlar

İstanbul'un yuvasız kuşları: Papağanlar

#Papağanlar
Ve kanıtlandı Hâlâ aramızdalar…

Ve kanıtlandı! Hâlâ aramızdalar…

#Nesli Tükenen Hayvanlar
Yoksa 50 bin dolarlık fakirhane yalan mıydı Muskın lüks malikâne hayatı...

Yoksa '50 bin dolarlık fakirhane' yalan mıydı? Musk'ın lüks malikâne hayatı...

#Elon Musk