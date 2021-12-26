Altın fiyatları ve kripto paralarda geçen hafta neler yaşandı?

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Ons altın fiyatları geride kalan haftayı 1800 sınırının üzerinde tamamladı. Pazartesi günü en düşük 1788 dolar olan ons altın en yüksek 1804 dolar seviyesine çıktı. Kazanımlarını koruyamayan ons altın kapanışta ise 1788 dolar seviyesine çekildi.

Salı günü de 1800 dolar seviyesinin test eden ons altın fiyatları en düşük 1784 dolara geriledikten sonra kapanışı pazartesi günüde olduğu gibi 1788 dolardan yaptı.

ÇARŞAMBA 1800 SEVİYESİNİN ÜZERİNDE KAPANDI

Haftanın ilk 2 gününde 1800 dolar seviyesinin üzerine çıkan ancak kapanışta tekrar geri dönen ons altın çarşamba günü ise, gün içinde en düşük 1785 dolar en yüksek ise 184 dolar seviyesini gördükten sonra bu seviyede kaldı.

Perşembe günü de kazanımlarını sürdüren ons altın, gün içerisinde tekrar 1800 dolar seviyesinin altına çekilse de tekrar 1810 dolara kadar yükseldi. Ons altın kapanışta 1808 dolar seviyesinde dengelendi.

HAFTALIK ZİRVE CUMA GÜNÜ

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Ons altın haftalık zirvesine ise 1812 dolar ile cuma günü çıktı. Gün içinde en düşük 1803 dolar olan ons altın kapanışta 1807 dolar seviyesine indi.

Ons altın böylelikle haftayı yüzde 1 oranında yükselişle tamamladı.

KÜRESEL ENFASYON ETKİSİ

Son yıllarda gerçekleşen parasal genişleme sonrası enflasyonun beklenenden hızlı yükselmesi ve geçici olmayacağına dair endişelerin oluşması enflasyona karşı en iyi koruma araçlarından biri olarak gösterilen ons altını 1.800 doların üzerinde tutmaya devam ediyor.

2022 yılında enflasyonun FED’in %2’lik tahmini doğrultusunda gelmesi, ons altının 1.800 doların altına kalıcı olarak sarkmasına neden olabilirken, faiz artışlarının enflasyonu düşürmek için yeterli olmaması durumunda ise altında 1.850 doların üzerine doğru bir hareket görülebilir.

Uzmanlar teknik olarak önümüzdeki hafta, ons altında aşağı yönlü hareketin olması durumunda güçlü bir destek seviyesi olan 1.805 dolar ve 100 günlük hareketli ortalaması olan 1.789 Dolar seviyesinin takip edilmesi gerektiğini yukarı yönlü hareketlerde ise, 1.815 ve 1.822 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTIN ÇOK SERT DÜŞTÜ

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Gram altın ise geride kalan haftada dolar kurunda yaşanan sert düşüş ile büyük değer kaybetti. Haftanın ilk gününde bin 62 TL'ye kadar yükselen gram altın, gün içinde en düşük 726 liraya geriledi. Gram altın pazartesi gününü 776 liradan tamamladı.

Salı günü gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanma devam etti. Gün içerisinde en yüksek 961 lira olan gram altın, en düşük ise 639 lira seviyesini gördü. Gram altın gün sonu kapanışta ise 711 TL değerini aldı.

Çarşamba günü gram altında yaşanan oynaklık diğer günlere göre daha sınırlı kaldı. Gün içinde en yüksek 735 lira olan gram altın en düşük ise 693 lira seviyesine çekildi. Gram altın gün sonu kapanışını 709 TL'den yaptı.

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PERŞEMBE GÜNÜ 600 LİRANIN ALTINA İNDİ

Gram altın fiyatlarında yaşanan düşüş perşembe günü de devam etti. Gün içinde 600 liranın altına çekilen gram altın fiyatları 594 TL'yi gördü. Gram altın gün içinde en yüksek 710 TL seviyesine ulaştıktan sonra 667 liradan günü tamamladı.

Gram altın haftanın son işlem gününü de düşüşle tamamladı. Gün içerisinde en yüksek 708 TL olan gram altın en düşük ise 605 TL seviyesine çekildikten sonra 648 lirada dengelendi.

Kapanış değerleri dikkate alındığında gram altın haftayı yüzde 16 oranında düşüşle tamamladı.

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KRİPTO PARALARDA SON DURUM

Önde gelen kripto para birimlerinde ise geride kalan haftada genel olarak olumlu bir hava hakimdi. Kripto para birimlerinin en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 7 günde yüzde 4.6 değer kazandı. Son 24 saatte ise yüzde 1.7 oranında gerileyen Bitcoin 49 bin 847 dolar seviyesinde bulunuyor.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum'da ise kazançlar daha sınırlı kaldı. Ethereum son bir haftada yüzde 1 oranında değer kazandı. Geride kalan 24 saatte ise yüzde 0.3 oranında değer kaybeden Ethereum 4 bin 26 dolar seviyesinde bulunuyor.

BINANCE COIN

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Üçüncü sırada gelen Binance Coin'de de Ethereum'a benzer bir seyir izleniyor. Binance Coin son bir haftada yüzde 0.14 oranında değer kazansa da son 24 saatte yüzde 0.66 değer kaybetti. Kripto para 539 dolar seviyesinde bulunuyor.

CARDANO

Önde gelen kripto paralar arasında olan Cardano ise son bir haftada yüzde 10 oranında değer kazandı. Son 24 saatte de yüzde 1.8 oranında değerlenen Cardano 1.43 dolar seviyesinde bulunuyor.

RIPPLE

Ripple da son bir haftada en fazla değer kazanan kripto paralardan biri. Kripto parada 7 günlük değer kazancı yüzde 9.8. Ripple son 24 saatte de yüzde 0.1 değer kaybetse de 0.91 dolar seviyesinde bulunuyor.