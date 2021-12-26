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Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı! Milli Piyango biletlerine ilgi arttı

#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Bilet

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu.

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Kasım ayının başında satışa çıkan milli piyango biletlerine olan ilgi, zaman daraldıkça daha da arttı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, gişelerin yolunu tuttu.

İnsanlar; sevdikleri, eşleri, çocukları hatta evde besledikleri evcil hayvanları için bile bilet satın aldı. 34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı.

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı Milli Piyango biletlerine ilgi arttı

“TIRLAR DOLUSU PARA VERECEĞİZ”

Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor. Milli piyango tarihinde böyle büyük bir ikramiye olmadığını vurgulayan Ergün Yıldız, “İşin ucunda 120 milyon var. Bu rakam için insanların gözüne uyku bile girmez. Tırlar dolusu para vereceğiz. Herkesi Bahçekapı Gişelerine bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı Milli Piyango biletlerine ilgi arttı

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“BANA BİLE ‘NE İSTERSİN’ DİYE SORUYORLAR”

Eminönü’nde seyyar bilet satıcısı olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile ‘ne istersin’ diye soranlar oluyor” dedi.

Büyük ikramiyeye sayılı günler kaldı Milli Piyango biletlerine ilgi arttı

"HAYALİM TORUNLARIMA YATIRIM YAPMAK”

Bilet sırasına giren 59 yaşındaki Bilgin Güngöz, geçmişte birçok bilet aldığını ama şansına çıkmadığını söyledi. Bu yıl da şansını denemek adına iki adet çeyrek bilet alacağını belirten Güngöz, “Bu yılki ilk biletimi birazdan alacağım. İnşallah bu yıl şans yüzümüze güler. Bütçemi de düşünerek çeyrek bilet alıyorum. İkramiye çıkınca en büyük hayalim çocuklarıma ve torunlarıma yatırım yapmak olacak” açıklamasını yaptı.

Yine bilet alacak olan Erol Şen de “Daha önceden ailecek bilet alıyorduk ama hiç çıkmadı. Şu anda çıkıp çıkmayacağını bilmiyoruz. Ama yine de bir umut alacağım. Parayla ne yapacağımı da inşallah çıkarsa düşüneceğim” dedi.

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Bilet

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