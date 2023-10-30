Kayıt dışıyla mücadelede yapay zekâ kullanılacak

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Programa göre, teknoloji kullanılarak geliştirilecek risk analizi ve değerlendirme çalışmaları kayıt dışı ekonomi ve vergi açığı ölçümleriyle desteklenecek. Vergi kayıp, kaçağı ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle etkin mücadeleye yönelik büyük veri üzerinde uygun analiz teknikleri kullanılarak sektörel, finansal ve tematik risk analizi ve değerlendirme çalışmaları yürütülecek. Çalışma sonuçları ilgili kuruluşlarla paylaşılacak, sonuçları takip edilecek. Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sisteminin etkinliğinin artırılmasını teminen risk analiz ve değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere yapay zekâ teknolojisine uygun yeni nesil risk senaryo ve veri modelleri hazırlanacak.

Kamu gelirlerinin tahsilat performansı artırılacak. Vergi cezaları caydırıcılığı güçlendirecek şekilde gözden geçirilecek. Vergi harcamaları gözden geçirilecek, etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Vergi mevzuatında yer alan teşvikler, istisna ve muafiyetler, rekabetçi üretime etkisi yönünden değerlendirilerek analiz edilecek.

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GERÇEK ZAMANLI

Programa göre mükelleflere sunulan hizmetlerin ve uygulamaların etkinliği artırılacak, son teknolojik gelişmeleri kapsayan yeni nesil iletişim kanalları kullanılarak mükelleflere 7/24 gerçek zamanlı hizmet sunulması sağlanacak. Yapay zekâ destekli, makine öğrenmesi esası ile 7/24 çalışan kullanıcıların genel nitelikli, kişiye ve duruma özel olmayan vergi mevzuatıyla ilgili sorularının cevaplarına ve GİB elektronik ortam hizmetlerine en kısa sürede erişim sağlanması esasına dayanan, bilgilendirme, yönlendirme kabiliyetlerine sahip Dijital Vergi Asistanı (GİBİ) tarafından sunulan hizmetlerin etkinliği artırılacak. GİB tarafından geliştirilen ve farklı internet adreslerinde hizmet veren uygulamalar bir çatı altına toplanacak, Dijital Vergi Dairesinde sunulan hizmetler artırılacak.

KRİPTO PARA VERGİSİ

Programda, dijital olarak alınıp satılabilen ve transfer edilebilen, dijital bir değeri temsil eden sanal varlıklar kullanılarak yapılan işlemlere yönelik mevzuat çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi. Bu varlıkların vergilendirilmesi için Türk hukuk sisteminde tanımlanmasına yönelik çalışmalar da tamamlanacak.