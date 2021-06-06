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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL - DHA
Haber Giriş: 06.06.2021 - 10:26 | Son Güncelleme:

Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

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Karantinasız Almanya uçuşları bugün başladı

Bugünden itibaren Almanya'ya seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar. Almanya, Türkiye’yi 4 Haziran'da koronavirüs salgınında ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinden çıkarmıştı.

Almanya'nın Türkiye'yi 'çok yüksek riskli' ülke statüsünden çıkarıp 'riskli ülkeler' listesine dahil etmesiyle ile birlikte bugünden itibaren bu ülkeye seyahat edecek yolcular, zorunlu karantina uygulamasından muaf tutulacaklar.

Türkiye’de 17 kentten Almanya’da 14 noktaya direkt tarifeli sefer sunan SunExpress, bugün itibarıyla karantinasız Almanya seferlerinin başladı.

İBRA ZORUNLULUĞU BULUNUYOR

Türkiye ile Almanya arasında seyahat edecek yolcular her iki ülkeye girişte PCR veya hızlı antijen testi sonuçlarından birini veya aşı sertifikası ya da Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz etme zorunluluğu bulunuyor.

SunExpress’in Antalya, İzmir, Ankara, Samsun, Adana, Gaziantep, Diyarbakir, Trabzon, Eskişehir, Kayseri, Elazığ, Konya, Hatay, Bodrum, Dalaman, Zonguldak ve Malatya olmak üzere Türkiye’de toplamda 17 şehirden direkt karşılıklı sefer sunduğu Alman destinasyonları şu şekilde:

Berlin, Bremen, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Münih, Münster, Nürnberg, Saarbrücken ve Stuttgart.

Almanya Türkiye’yi ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinden çıkardı
Almanya Türkiye’yi ‘yüksek riskli’ bölgeler listesinden çıkardı

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