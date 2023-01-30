‘Karadeniz’in efendisiyiz’

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Karadeniz gazının mart ayının sonunda konutlara ulaşması için son viraja girilirken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, şu anda Karadeniz’i kendilerinden daha iyi tanıyan olmadığını söyledi. Bilgin, “Daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak Karadeniz’in jeolojisini bizden iyi bilen hiç kimse yok. Karadeniz’in efendisi diyebilirsiniz. Türk bilimi, Türk petrolcülüğü Karadeniz’in üstadıdır” dedi. Karadeniz’de 17 kuyu, Akdeniz’da 9 kuyu kazdıklarını anlatan Bilgin, “Toplam 26 kuyu kazıldı. 26 kuyunun hepsinde olsa hepsini açıklardık, ekonomik olarak değer görürsek öyle açıklarız. 3-5 sene değil, biz 2023, 2024, 2025’de ne yapacağımızı biliyoruz. Bizim seçim gündemiyle ilgili yaptığımız bir şey yok. 2030’a kadar hedefimiz Türkiye’nin doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak” diye konuştu.

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LATİN AMERİKA’DAN GELECEKLER

Bilgin, Karadeniz gazının karaya çıkarılacağı Filyos’taki tesislerde bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Bilgin, Türkiye’nin cari açığının temel meselesinin enerji ithalatı olduğunu belirterek, aylık 8-9 milyar dolarlık gibi bir açık olduğunu, bunu kapatmaya çalıştıklarını kaydetti. Mekanik olarak tüm ekipmanların yerleştirildiğini, en son testlerin yapıldığını anlatan Bilgin, “Binlerce test yapıyoruz. Bu testlerden bir tanesinde başarısız olma durumunda dönüp süreci en başından bir daha kontrol etmek durumundayız. Dolayısıyla en ufak bir boşluk bırakmamak için devreye alma işlemlerimizde bütün testleri A’dan Z’ye yapıyoruz. Toplam 992 major testimiz var, yani ana test. Küçük testleri saymıyorum. 992’nin yüzde 63’ü tamamlanmış durumda” dedi. Bilgin, siber saldırılar için alınan önlemlerle ilgili ise gerekenlerin yapıldığını belirtti.

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Bilgin, Latin Amerika’dan ve dünyanın büyük petrol ülkelerinden operasyon kabiliyetini nasıl geliştirdiklerini, bu kadar hızlı ve kompleks operasyonların nasıl yapılabildiğini anlamak için gelmek isteyenler olduğunu anlatarak, “Burada kritik kelime gıpta edilen bizim operasyon kabiliyetimiz” dedi. Denize malzemelerin ROV’lerle indiğini kaydeden Bilgin, “ROV’lerin operatörleri var, şöyle düşün insansız savaş uçağı gibi. Bir pilot kullanıyor, ROV pilotu deniyor. 12-13 tane Türk ROV pilotumuz var. Birkaç tane yabancı var” değerlendirmesini yaptı.

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‘SEÇİM VAR DİYE KEŞİF AÇIKLAMIYORUZ’

Bu sürecin siyasi meselelerin dışında ele alınması gerektiğini ifade eden Bilgin, “Millet adına görev yapılıyor, tabi ki yapılan işler günlük siyasi sonuçlar üretecektir. Ama 30-40 yıllık üretilebilir rezerv dediğimizde hepsi yarın kasamızı dolduracak değil. 35 yıllık süreçten bahsediyoruz. İlk etapta, denizde kurduğumuz tesisle beraber günde 10 milyon metreküp üreteceğiz. Ayda 9 milyar dolar harcamak yerine 8 milyar dolar harcayacağız. Yani, seçim var, keşif açıklayalım gibi bir şey yok” diye konuştu.

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YENİ GEMİLER GELECEK

Yabancı gemilerden hizmet aldıklarını ama bu gemilerin yaptığı işlerin bir kısmını Mukavemet gemisinin yapaca-ğını kaydeden Bilgin, “Türk offshore endüstrisinde bir ekosistem oluşturacağız. Ekosistemi geliştirmek, bu işe hizmet eden firma, insan, teknisyen, mühendis, gemici bunları geliştirmek bunların sayısını artırarak ancak varola-biliriz. Dolayısıyla, yeni gemiler gelecek. Sondaj gemisi olmayabilir ama başka başka gemiler filoya eklenecek Teknik gemiler, Mukavemet’in daha üst segmentinde gemiler olabilir” diye konuştu.