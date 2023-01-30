Tarihi dava başlıyor... İlk duruşma bugün

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Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli’yle evlendirmesi büyük infiale neden olmuştu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şimdi 25 yaşında olan H.K.G.’nin suç duyurusu üzerine başlattığı soruşturmanın sonunda iddianame hazırladı. İddianamede H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel ile annesi Fatıma Gümüşel’e ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl 6’şar ay, Kadir İstekli’ye ise ‘çocuğun cinsel istismarı ve nitelikli cinsel saldırı’dan 67 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istendi.

TARİH ÖNE ÇEKİLDİ

Davayı kabul eden mahkeme 22 Mayıs 2023 tarihine gün verdi. Ancak devreye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile H.K.G.’nin avukatı girdi, duruşmanın erkene alınması talep edildi. Bunun üzerine mahkeme duruşmayı 30 Ocak 2023 tarihine çekti. Bakanlık ve H.K.G.’nin avukatı, şüphelilerin kaçabileceğini iddia ederek yeniden mahkemeye başvurdu. Gümüşel ve İstekli 15 Aralık 2022’de tutuklandı.

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Yusuf Ziya Gümüşel, Fatıma Gümüşel ve Kadir İstekli bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmada ilk kez hâkim karşısına çıkacak. Duruşmaya, devlet korumasına alınan H.K.G. SEGBİS’le katılacak. Mahkeme gerek görürse ya da H.K.G.’nin böyle bir talebi olursa, duruşmada dinlenmesinden vazgeçecek ve ayrı bir oturumda ifadesini alabilecek.