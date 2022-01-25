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Kar yağdı... Kaportacılarda yoğunluk başladı

#Kar Lastiği#Kaportacı#Sanayi
Kar yağdı... Kaportacılarda yoğunluk başladı

Kocaeli’de etkili olan kar yağışıyla birlikte meydana gelen kazalar nedeniyle sanayi sitesindeki kaportacılarda yoğunluk oluştu. Kaporta ustası Mustafa Yazıcı, "Kar yağışının ardından işlerimiz 2-3 kat daha arttı. Sanayi sitesinde bulunan ve kaporta işi yapan hemen hemen her dükkanda kazalı araç tamiratı yapılıyor" dedi.

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Kentte etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar lastiği takmayan ve zincirleri bulunmayan araçlar, karla kaplı ve buz tutan yollarda kontrolü kayınca kazalar yaşandı. Kaza yapan araçlar nedeniyle sanayi sitelerindeki kaportacılarda yoğunluk oluştu. Bazı kaportacılar, yoğunluk nedeniyle araçlarını tamir için getiren bazı sürücüleri geri göndermek zorunda kaldı.

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BU HAVALARDA ARAÇ KULLANMAMAK LAZIM 

Kaporta ustası Mustafa Yazıcı kar yağışıyla birlikte kazaların arttığını belirterek, "Sanayiye gelen araçların sayısında artış var. İşlerimiz 2- 3 kat arttı. Artışın en önemli sebebi de kar yağışı ve buzlanma. Bu havalarda araç kullanmamak lazım. Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor, hatta kar lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması gerekiyor. Biz bugün 5-6 araç tamir ettik. Hemen hemen kaporta işi yapan her dükkanda kazalı araç tamiratı yapılıyor. Diğer dönemlere göre sayımız yükseliyor kar yağışıyla birlikte. İnsanlar mümkün olduğu kadar toplu taşıma kullansınlar" dedi.

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Kar yağdı... Kaportacılarda yoğunluk başladı

KAR LASTİĞİ OLMAYAN, ACEMİLER YOLA ÇIKMASIN 

Sanayide yoğunluk olduğunu söyleyen kaporta ustası Kerim Şahin ise, "Bir hafta önceye kadar sanayi normal şekilde çalışırken, kar yağdığı şu 3-4 günden beri gelen araçlarda artış var. Haftada 15-20 araca bakarken bu sayı yaklaşık 3 katına çıktı. Ben gelen 5 aracı vakit olmadığı için alamadım. Tüm sanayi böyle, çok fazla kazalı araç var. Sanayide şu anda müthiş derecede yoğunluk var. Mümkünse vatandaşlarımız bu havalarda evinde dursunlar, çıkmamaya gayret göstersinler. Zinciri olmayan, kar lastiği olmayan ve biraz da acemiler yola çıkmasın bu havalarda ya da mümkün olduğu kadar dikkatli davransınlar. Kar yağdığı günden beri genelde ön kısımları hasarlı araçlar geliyor" diye konuştu. 

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