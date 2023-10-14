Kapadokya’ya dokunanın eli yanacak

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BÜYÜLEYİCİ coğrafik özelliğini 60 milyon yıllık süreçte edinen Kapadokya, modern insanın birkaç senelik hevesine kurban gitmesin diye hükümet harekete geçti. Bölgenin eşsiz peri bacaları, mağaraları ve binlerce yıllık tarihiyle dünyanın hemen her yerinden turistlerin ilgisini çekmesi, yeni yatırımcıların da iştahını kabartıyor. 250 kilometrekarelik bu eşsiz alanın korunması için yapılan sıkı denetimler de verilen hasarların önlenmesine yetmeyince hükümet sert kararlar aldı.

AĞIR PARA CEZALARI GELDİ

Yeni hazırlanan düzenleme ile Kapadokya alanında yapılacak izinsiz faaliyetlere ilişkin ağır para cezaları getiriliyor. Cezalar sadece bölgedeki yatırımcıları değil, turistleri de kapsıyor. Öyle ki izinsiz film, dron, fotoğraf, video çekimleri yapanlara 16 bin TL ceza kesilecek. Kayaları oyarak izinsiz mekân açanlar ise 608 bin TL ceza ödeyecek. Onarımlarda özgün biçimine uymayanlar da tabela, klima motoru, tente gibi görüntü kirliliğine neden olanlar da affedilmeyecek.

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Meclis’te görüşmeleri süren ve günübirlik kiralık evlere ilişkin düzenlemeler içeren teklif, Kapadokya alanı içinde de önemli yasaklamaları kapsıyor. 1600 TL’den 608 bin TL’ye varan cezaların yer aldığı teklifte özetle şu düzenlemeler bulunuyor:

- Kapadokya alanında izinsiz yeni yapı inşa edilmesi durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 304 bin TL, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin TL, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza ödenecek.

İZİNSİZ KAYA OYARAK YAPILAN MEKÂNA 608 BİN

- İzinsiz kaya oyarak mekân yapanlara 608 bin TL ceza verilecek.

- Mevcut yapılarda kat ilavesi, kat yüksekliği değişikliği, mekân ilavesi, teras kapatılması durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 304 bin, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza var.

- Taşıyıcı öğelerin eklenip kaldırılması, çatı biçimi ve taşıyıcı sistemin değişikliği yapılması durumunda; sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL ceza söz konusu olacak.

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KAPI DEĞİŞTİRMEK BİLE YASAK

- Planda duvar ekleme, duvar çıkarma, plan şemasını değiştirmek, döşeme ve tavan malzemelerinin değişimi, mevcut kaya oyma mekânlarda her türlü fiziki ve inşai uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 228 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 456 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL...

- Dış cephe malzeme özelliklerinde, kapı ve pencerede boyut veya malzeme değişikliği, dış cephe kaplaması değişimi, sıva raspası, yeni sıva, sıva niteliği değiştirilmesi durumunda; korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklar dışında kalan alanlarda 304 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 532 bin, tescilli parsellerde 608 bin TL...

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- Peribacalarına ve doğal peyzaj değeri olan oluşumlara yapısal ve fiziksel nitelikte izinsiz müdahaleler yapılması durumunda 608 bin TL ceza verilecek.

İZİNSİZ HEYKEL KOYANA 213 BİN TL

- Doğal dokuyu bozacak şekilde izinsiz taş, toprak, kum alınması durumunda korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları dışında kalan alanlarda 152 bin, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL, tescilli parsellerde 608 bin TL,

- İzinsiz dolgu, kazı, arazi tesviyesi yapılması durumunda, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL ceza uygulanacak.

- İzinsiz çevre ve peyzaj düzenlemeleri kapsamında kent mobilyaları, heykel, ikon, maket konulması, bitkilendirme, döşeme yapılması, bahçe duvarı veya çit yapılması durumunda, korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklar dışında kalan alanlarda 152 bin lira, sit alanları ve koruma alanlarında 183 bin lira, tescilli parsellerde 213 bin TL ceza söz konusu olacak.

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- Yapının izinsiz yıkılması durumunda, sit alanları ve koruma alanlarında 608 bin TL,

- 1 ve 2. derece arkeolojik ve doğal sit alanlarında izinsiz tarımsal alanı açılması ve izinsiz ağaç dikilmesi durumunda 304 bin TL ceza verilecek.

- Mevcut yapılarda basit onarım kapsamında ahşap, madeni, pişmiş toprak, taş gibi çürüyen ya da bozularak eksiyen mimari öğelerinin, özgün biçimlerine uygun olmayan malzeme ile değiştirilmesi, bozulan iç ve dış sıvaların, kaplamaların, renk ve malzeme uyumu sağlanmaksızın, özgün biçimlerine uygun olmadan yenilenmesi durumunda, 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 1600 lira, sit alanları ve koruma alanlarında 11 bin Türk Lirası, tescilli parsellerde 16 bin TL,

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- Dış cephede tabela, klima motoru, tente, sundurma, reklam, ilan ve tanıtıma yönelik uygulamalar ve görüntü kirliliğine yol açan - uygulamalar yapılması durumunda; 2863 sayılı Kanun kapsamı dışında kalan alanlarda 1600 lira, sit alanları ve koruma alanlarında 11 bin lira, tescilli parsellerde 16 bin TL ceza kesilmesi söz konusu olacak.

İZİNSİZ VİDEO ÇEKENLER DE TAKİPTE

- Film, dizi, belgesel, reklam, dron çekimleri, haber reklamları, fotoğraf, video çekimleri, gelir karşılığı yapılan izinsiz çekimler ve izinsiz etkinlik, festival, organizasyonlarda 16 bin TL para cezası verilecek.