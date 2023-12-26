Kamuda istihdam fırsatı

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Yeni yıla sayılı günler kala kamuda eleman alım ilanları arttı. Tarım Bakanlığı’ndan Dışişleri’ne; Cumhurbaşkanlığı’ndan belediyelere, üniversitelere binlerce memur, işçi statüsünde mühendis, yazılım uzmanı, diplomatik kariyer sahibi memur, gelir uzman yardımcısı, göç uzman yardımcısı, tercüman, temizlik, güvenlik personel alımı için duyuru yağdı.

VERGİ DENETİMİNE DEV KADRO

Gelir İdaresi Başkanlığı 50’si Ankara, 759’u İstanbul, 100’ü Hatay olmak üzere toplam bin 321 adet gelir uzman yardımcısı alımı için ilan yayınladı. Türkiye genelinde alım yapılacak diğer iller Antalya, Adıyaman, Adana, Ağrı, Aksaray, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kilis, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Niğde, Osmaniye, Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Tunceli oldu.

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50 KİŞİLİK ALIMA BİN KİŞİLİK SINAV

Dışişleri Bakanlığı, diplomatik kariyer memurluğu için ‘aday meslek memurluğu’ alım ilanına çıktı. İlanda 50 memur alımı için bin kişinin yazılı sınava çağrılacağı vurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça, Bulgarca, Ermenice ve İbranice dillerinde toplam 10 mütercim-tercüman aradığını duyurdu. Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç duyduğu personel için alıma çıkan kurumlar arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 30 programcı ve çözümleyici; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 20 adet müfettiş yardımcısı; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 15 uzman yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü 10 müfettiş yardımcısıyla yer aldı. AFAD, genel hizmet sınıfına tabi 23 kadro için eleman ararken, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi 30 memur ve tahsildar alımı için, Göç İdaresi 76 il göç uzman yardımcılığı için, TİKA 10 uzman yardımcılığı için eleman aradığını duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu 100 denetmen yardımcısı, ÖSYM 7 Uzman Yardımcısı için ilan yayımladı.

ÜNİVERSİTE MEZUNU CANLI MODEL

Erciyes Üniversitesi ise Güzel Sanatlar Fakültesi’nin ihtiyacı için ikisi erkek, ikisi kadın olmak üzere canlı model aradığını duyurdu. Model olmak için KPSS şartı aranmazken dört yıllık üniversite mezunu, vücut bütünlüğüne sahip olma ile uzun ve hareketsiz duruşlar için elverişli sağlık durumuna sahiplik ve dayanıklılık arandığı vurgulandı.

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Çukurova Üniversitesi, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Marmara Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ile Aydın, Bayburt, Erzincan Binali Yıldırım, Bursa Uludağ gibi üniversitelerinin de ilanları var.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN DEV ALIM

Tarım ve Orman Bakanlığı ise 7 bin 158 personel alımı yapacağını duyurdu. Henüz detaylar belli olmasa da bakanlık, önümüzdeki günlerde 5 bin 500’ü sözleşmeli, bin 500’ü tarım işçisi ve 158’i tarım ve orman uzman yardımcısı alacak. Bakanlık taşra teşkilatında görev yapacak 5 bin 500 sözleşmelinin bin 443’ünü destek personeli, bin 88’ini büro personeli, 982’si ziraat mühendisi, 652’si veteriner hekim, 487’si şoför, 193’ü gıda mühendisi, 162’si orman muhafaza memuru, 155’i koruma ve güvenlik görevlisi, 107’si su ürünleri mühendisi, 81’i orman mühendisi, 56’sı laborant, 33’ü biyolog, 18’i balıkçılık teknolojisi mühendisi, 15’i harita mühendisi, 14’ü kimya mühendisi, 6 bilgisayar mühendisi, 6 inşaat mühendisi ve 2 gemi adamı olacak. Söz konusu sözleşmeli personel alımı ÖSYM üzerinden, merkezi alım usulüyle KPSS puanına göre yapılacak. Merkez teşkilatında görev yapmak üzere alınacak tarım ve orman uzman yardımcıları ise yarışma sınavı ile alınacak.