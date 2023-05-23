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Kamu borçlarının yapılandırması 1 ay uzatılacak

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#Borç#Yapılandırma#Kamu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2023 09:49

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi 1 ay uzatılacak. 30 Haziran'da sona erecek borç yapılandırma işlemleri nedeniyle ilk ödemeler de 1 ay ertelenmiş olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi borcu, idari para cezası, SGK borçları gibi borçların yapılandırmasına ilişkin süreyi uzatıyor. 31 Mayıs 2023'te bitecek olan yapılandırma kampanyası 1 ay daha uzatılacak ve 30 Haziran'da sona erecek. İlk taksit ödeme süresi de böylece 1 ay ertelenmiş olacak.

3,3 milyona yakın mükellefin başvurduğu yapılandırma sürecinde 180 milyar liraya yakın borç yapılandırıldı.

PEŞİN YA DA TAKSİTLİ ÖDEME GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Yapılandırılan borçlar peşin ya da taksitli şekilde ödenebiliyor. 48 aya kadar vade yapılan borçlar uygun nemalandırmalarla küçük taksitler halinde ödenebiliyor.

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İŞTE YAPILANDIRILACAK BORÇLAR

Tüm vergiler, trafik, sosyal güvenlik primleri, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.

Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

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#Borç#Yapılandırma#Kamu

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