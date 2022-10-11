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Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

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#Banka#Emekli#Promosyon
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 13:17

Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu bankalarının emeklilere 3 ile 5 bin lira arasında promosyon dağıtacağını açıkladı. Bankalarla protokoller 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren yapılacak.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.

SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 3500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL, 3500 TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500 TL, 7500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL promosyon verilecek.

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SGK'dan yapılan açıklama şöyle:

Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır. 

Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları; 

  • 3500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,
  • 3500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,
  • 7500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,
  • 10000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

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3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir. 

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

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  • TC. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Türkiye Garanti Bankası A.Ş.
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.
  • Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
  • Akbank T.A.Ş.
  • Denizbank A.Ş.
  • Türk Ekonomi Bankası A.Ş.
  • QNB Finansbank A.Ş.
  • ING Bank A.Ş.
  • Şekerbank T.A.Ş.
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.
  • Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
  • Odeabank A.Ş.
  • Fibabanka A.Ş.
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#Banka#Emekli#Promosyon

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