Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu. Kamu bankaları emekli maaşları için promosyon tutarlarını belirledi.
SGK'dan yapılan açıklamaya göre, 3500 TL’ye kadar olanlara 3.000 TL, 3500 TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500 TL, 7500 TL – 10.000 TL arası olanlara 4.500 TL, 10.000 TL’den fazla olanlara 5.000 TL promosyon verilecek.
SGK'dan yapılan açıklama şöyle:
Kurumumuz ile bankalar arasında 2020/Mart ayında imzalanan emekli ve hak sahiplerine promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 01.11.2022 tarihinde güncellenecek olup, aşağıdaki listede bulunan bankalarla yeniden protokol imzalanacaktır.
Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;
3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.
3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.
Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.
Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.