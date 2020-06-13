Kamu bankalarında genel kurul gerçekleşti

T.C Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) Olağan Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.



Ziraat Bankasının, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da belirlendi.



Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet Genç, Hüseyin Aydın, Feyzi Çutur, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli, Yusuf Bilmez ve Faruk Çelik'in görevlerine devam etmelerine, Yusuf Dağcan'ın yerine ise Veysi Kaynak'ın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.



Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Fatih Mehmet Doğan'ın Denetim Kurulu üyeliklerindeki görevlerine devam etmeleri karalaştırıldı.

VAKIFBANK

Türkiye Vakıflar Bankası TAO (VakıfBank) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Abdülkadir Aksu yeniden seçildi.



VakıfBank'ın, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da belirlendi. Buna göre, VakıfBank'ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak Abdülkadir Aksu seçildi. Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Cemil Ragıp Ertem, Genel Müdürü ise Abdi Serdar Üstünsalih oldu.

Söz konusu kararlar, oy birliği ile alındı.



Yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları



VakıfBank'ın yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımlarına ilişkin yaptığı açıklama da KAP'ta yayımlandı.



Buna göre, bankanın denetim komitesine Serdar Tunçbilek ve Dilek Yüksel seçildi.



Kredi komitesine Abdi Serdar Üstünsalih doğal üye, Serdar Tunçbilek ve Şahin Uğur asil üye, Adnan Ertem ve Dilek Yüksel de yedek üye olarak belirlendi.

Kurumsal yönetim komitesine Dilek Yüksel, Hamza Yerlikaya ve Sadık Yakut, ayrıca Uluslararası Bankacılık ve Yatırımcı İlişkileri Başkanı Ali Tahan ile Genel

Muhasebe Mali İşler Başkanı Korhan Turgut üye olarak atandı.



Ücretlendirme Komitesine ise Abdülkadir Aksu ve Adnan Ertem'in üye olarak seçilmesine karar verildi.

HALKBANK

Türkiye Halk Bankasının (Halkbank) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi.



Halkbank'ın bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.



Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.



Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi.



Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.