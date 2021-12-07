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Japon devinin davasında sular durulmuyor! Firari eski başkan bu kez yardımcısını savundu

#Nissan#Carlos Ghosn#Japonya
Japon devinin davasında sular durulmuyor Firari eski başkan bu kez yardımcısını savundu

Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, Japonya'da yargılanan eski yardımcısı Greg Kelly'nin suçsuz olduğunu söyledi.

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Finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında ev hapsinde tutulduğu Japonya’dan kaçarak Lübnan'a giden Nissan Motor eski Başkanı Carlos Ghosn, eski yardımcısı Greg Kelly'nin kendisine yardım ettiği gerekçesiyle yargılandığı dava hakkında açıklamalarda bulundu.

Japon basınında yer alan haberlere göre, Yabancı Muhabirler Kulübü'nün (FCCJ) düzenlediği çevrimiçi basın toplantısında konuşan Ghosn, Kelly'nin masum olduğunu düşündüğünü söyledi. Kelly için, "Ömrünün yaklaşık 3 yılını Japonya’da esir olarak yargılanmayı bekleyerek geçiriyor" diyen Ghosn, Kelly'nin asılsız bir suçlamayla tutuklandığını da sözlerine ekledi. Daha önce de Japon adaletine yönelik dile getirdiği eleştirilerini yineleyen Ghosn, Kelly'ye atıfta bulunarak "Eğer o suçluysa, Nissan'da yöneticilik yapan birçok Japon'un da hapiste olması gerekir" ifadelerini kullandı.

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SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

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Ghosn’un odağında bulunduğu yolsuzluk iddiaları kapsamında Kasım 2018'de bir toplantıya katılmak üzere geldiği Japonya'da tutuklanan Kelly, daha sonra kefaletle serbest bırakılmış ve ev hapsine alınmıştı. Son olarak Tokyo Bölge Mahkemesi'nde 1 yılı aşkın süredir devam eden davada kapanış argümanlarını dile getiren savcılar Kelly'yi, Ghosn'un odağında bulunduğu yolsuzluklara karıştığı iddiasıyla suçlamıştı.

Kelly'nin, Ghosn'un kazancını eksik göstermesine yardım ettiği gerekçesiyle 2 yıl hapsi talep edilmişti. Hakkındaki suçlamaları reddeden Kelly'nin, Mali Araçlar ve Borsa Yasası'nı ihlal etmekten suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kamuoyuna yansımıştı. Mahkeme heyetinin, son kararı önümüzdeki yıl vereceği belirtilmişti.

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Japonya’da hakkında yürütülen maddi usulsüzlük soruşturması kapsamında 108 gün tutuklu kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Ghosn daha sonra, “ağırlaştırılmış güven ihlali” ve “gelirini eksik bildirme” suçlamaları kapsamında ev hapsine alınmıştı. Japonya'dan firar eden Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçarak dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Hakkındaki iddiaları reddederek tutukluluğunu politik bir hamle olarak niteleyen Ghosn, asıl amacın onu inşa ettiği küresel ittifakın dışında bırakmak olduğunu savunmuştu.

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"ADALETSİZLİKTEN KAÇTIM"

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Lübnan'a kaçışının ardından yaptığı açıklamada, "Adaletten kaçmadım, adaletsizlikten ve siyasi zulümden kaçtım" diyen Ghosn, Japon adalet sistemini eleştirerek "Suçluluk varsayımının yapıldığı, ayrımcılığın yaygın olduğu ve temel insan haklarının reddedildiği, uluslararası hukuk ve sözleşmelerdeki yasal yükümlülüklerin göz ardı edildiği Japon adalet sistemi tarafından daha fazla rehin tutulmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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#Nissan#Carlos Ghosn#Japonya

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