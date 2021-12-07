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Son dakika... Bakan Soylu duyurdu! PKK'nın sözde sorumlusu Ferhat Tunç ölü ele geçirildi

#Terörle Mücadele#PKK#Ferhat Tunç

PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Şanlıurfa'da Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ölü ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire  Başkanlığı koordinesinde Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesi Hacılar köyünde bir PKK/KCK terör örgütü mensubunun saklandığı bilgisi üzerine operasyon gerçekleştirildi. Emniyet İHA destekli operasyonda Özel Harekat Şube Müdürlüğü timlerinin 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirildi. Örgüt mensubunun örgütün sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç olduğu tespit edildi. Örgüt mensubuyla birlikte 1 tabanca, 2 el bombası, 1 termal gözlük ve örgütsel dokümanlar da ele geçirildi.

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BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından açıklama yaparak operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik etti. Soylu, "PKK'nın sözde Gap-Rıha eyalet sorumlusu 'Rubar' kod adlı Ferhat Tunç, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Havacılık ve Polis Özel Harekat ekiplerimizin operasyonuyla ölü ele geçirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğümüz ve kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah onları muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

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#Terörle Mücadele#PKK#Ferhat Tunç

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