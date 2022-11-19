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İşverenlerden asgari ücret açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız

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#Asgari Ücret#TİSK#MESS
İşverenlerden asgari ücret açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2022 07:00

Asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenler “Elimizi taşın altına koyacağız” dedi. TİSKve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “İşçilerimizin, işçi endikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz” dedi.

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Aralık ayı içinde başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri öncesinde işverenlerden “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız” mesajı geldi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, işçi-işveren ve kamuyla birlikte üçlü imzayla asgari ücreti belirlemeyi amaçladıklarını vurguladı.

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Akkol, MESS tarafından düzenlenen “İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni”nde konuştu. Konuşmasının bir bölümünde asgari ücretle ilgili gelişmelere değinen Akkol şöyle konuştu: “Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz.”

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İşverenlerden asgari ücret açıklaması: Elimizi taşın altına koyacağız

DİJİTAL PROJELER

İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptıkları çalışmaları da anlatan Akkol, birçok farklı projenin uygulamaya girdiğini belirtti. Akkol, “Mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zekâ bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş. Teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor” diye konuştu.

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Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar bin ikiyüzün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını da sözlerini ekledi.

 

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#Asgari Ücret#TİSK#MESS

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