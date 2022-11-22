Ekonomiye 5 milyar liralık katkı! İşte Yusufeli Barajı'nın özellikleri

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Türkiye'nin en büyük, dünyanın da kendi klasmanında en büyük 5'inci barajı Yusufeli bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacını karşılayacak olan Yusufeli Barajı, diğer barajları da rüsubattan koruyacak ve ekonomik ömürlerini uzatacak.

34 milyar lira yatırım bedeliyle inşa edilen Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 5 milyar liralık katkı sağlayacak.

Gövde yüksekliği 275 metre olan Yusufeli Barajı'nda barajın gövdesinde 4 milyon metreküp beton kullanıldı.

130 kilometre enerji nakil hattı kurulan Yusufeli Barajı'nda toplam kurulu güç 558 megawatt oldu.

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2,1 milyar metreküp su depolayacak olan Yusufeli Barajı yıllık ortalama olarak 1 milyon 888 milyon Kwh üretim yapacak. Böylece baraj tek başına 2,5 milyon vatandaşın elektrik ihtiyacını karşılamış olacak.

"34 MİLYAR LİRALIK MALİYETLE TÜRKİYE'YE YAKIŞIR ESERİ ARTVİN'E KAZANDIRDIK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde "Baraj ve santral 100 katlı gökdelene denk olan 275 metre yükseklikle ülkemizde ilk dünyada da kendi sınıfında 5'inci sırada yer almaktadır. Bu barajda üretilecek 1 milyar 900 kw saat enerji ekonomiye 5 milyar lira katma değer verecektir. Enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1,5 yıl enerjiyi temin eder. Su depolama kapasitesi 2,3 milyar metreküp olan Yusufeli Barajı'nın enerji üretim kapasitesi 2,5 milyon konutun ya da 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını tek başına karşılayacak düzeydedir. Velhasıl Türkiye'nin en çetin coğrafyasında baraj, santral, yeni yerleşim ve yollarıyla birlikte 34 milyar liralık maliyetle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvinimiz'e kazandırdık." dedi.

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"YUSUFELİ'NE 62 KİLOMETRE TÜNEL İNŞA ETTİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yeni Yusufeli 2698 konut, 507 köy evi, 296 iş yeri, 37 dükkanlı bir sanayi sitesi, 25 yataklı hastane, anasınıfından lisesine kadar 9 okul, yurt, spor salonu, 7 köy ve kamu hizmet binalarıyla sıfırdan kuruldu. Her türlü alt yapı ve üst yapısıyla tasarlanan Yeni Yusufeli eskisinin 2 katı büyüklüğünde bir alana sahiptir. Ulaşım için 39 tüneli ve 21 köprüsüyle 110 kilometre yeni yol yapılmıştır. Bundan 20 yıl önce Türkiye'nin toplam tünel uzunluğu 50 kilometreyken biz sadece Yusufeli'nde 62 km tünel inşa ettik" ifadesini kullandı.