İşte Türkiye'nin en zengin şehirleri... 4 il öne çıktı! İşte kuruşu kuruşuna veriler

Türkiye'de tasarruflar çeşitli alanlar dağılmış durumda. Bankada mevduatta para tutanlar, altın yatırımcısı, döviz tutanlar, tahvil, hisse senedi, fon gibi birçok kalemde tasarruflar değerlendirilmek isteniyor.

Mevduat tarafında ise güçlü duruş yerini koruyor. Vadeli mevduatta ay sonunda ne alacağını bilen ve riske girmek istemeyen yatırımcılar tasarruflarını bu şekilde değerlendiriyor.

İKİ ŞEHİR ÖNCE ÇIKIYOR

Tasarruflar konusunda en yüksek mevduata sahip olan iki şehir öne çıkıyor. Katrilyonlarca lirayı mevduatta değerlendiren illerin başında İstanbul ve Ankara geliyor.

EN DÜŞÜK MEVDUAT BAYBURT'TA

Bankada en düşük mevduat tutan illerin başında Bayburt geliyor. Bayburt'u Ardahan takip ediyor.

FAİZ GETİRİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlamak için faiz artırımlarına devam ediyor. Merkez Bankası'nın faiz kararını da bankalar takip ederek kredi, kredi kartı ve mevduat faizlerinde yükselişler yapıyor. Ortalama olarak bankalar yıllık yüzde 35-43 arasında mevduata faiz vermeye başladı. Bankalar arasında henüz mevduat yarışı başlamamış olsa da ilerleyen zamanda Merkez Bankası'nın faizi daha da artırması ihtimali mevduata olan talebin de artacağına işaret ediyor. Bu durumda da bankalar mevduat toplamak için faiz yarışına girmesi bekleniyor.

REEL FAİZ MAKASI KAPANIYOR

Yıllık enflasyon yüzde 61.53 olarak açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aylık enflasyon hızı da yüzde 4,75 oldu ve geçtiğimiz Ağustos ayına göre büyük düşüş gösterdi. Orta Vadeli Program'da 2023 yılı için enflasyon tahmini yüzde 65, 2024 için yüzde 33, 2025 için yüzde 15,2, 2026 yılı için de yüzde 8,5 oldu.

Nominal faiz ile reel faiz arasındaki makas da son faiz artırımları ve mevduat faizlerindeki yükselişle kapanmaya başladı. Bankalar yıllık yüzde 43'e varan faiz verirken enflasyon yüzde 61 seviyelerinde gerçekleşiyor ve bu durumda parasını faizde değerlendirenler yüzde 18 oranında enflasyona karşı kayıpta bulunuyor. Merkez Bankası'nın önümüzdeki aylarda faiz artırması halinde reel faiz makasının da kapanması bekleniyor.

Kümülatif olarak hesaplandığında ise reel faiz makası yıllık yüzde 9’a kadar düşüyor.

1 MİLYON LİRAYA 1 AYDA 36 BİN LİRA

Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler faiz getirisiyle bazı yatırımlardan daha yüksek gelir elde edebiliyor. 1 milyon lirasını faize yatıran mudi 32 günün sonunda 1 milyon 35 bin 833 lira faiz elde ediyor. Başka bir deyişle 1 milyonuna karşılık 35 bin 833 lira faiz almış oluyor. Parasının faizine dokunmayıp anapara+faiz ile birlikte yeniden mevduat yapması halinde kümülatif olarak faiz kazancı da belirtilen faiz oranından çok daha fazla artmış oluyor.

KÜMÜLATİF OLARAK ARTIYOR

Mevduata yatırılan paraya hiç dokunmadan her ay anapara+faiz ile birlikte yeniden değerlendirilmesi halinde 12 ay sonunda kümülatif olarak faiz de artmış olacaktır. Düz mantıkla 1 milyon lirası olan ve yıllık yüzde 40 ile parasını vadeye bağlarsa yıl sonunda 1 milyon 400 bin getiri elde eder. Ancak parasının faizini de her ay işletip ve anapara+faiz ile birlikte yeniden mevduat açarsa yıllık getirisi yüzde 48 seviyesine yaklaşır ve 1 milyon lirası 1 milyon 482 bin lira olur. (Not: Tutarlardan stopaj vergisi düşülmeden hesaplanmıştır)