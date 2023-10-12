Telefonu olan herkesi ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı... Süre 1 yıla düştü! Uzman isim uyardı

Haberin Devamı

Cep telefonlarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yönetmeliğe göre son bir yıl içinde sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI'leri havuzdan çıkarılarak kullanıma kapatılacak.

Daha önceden bu süre 7 yıl olarak belirlenmişti.

IMEI KOPYALAMANIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

IMEI kopyalayarak bazı marka ve yazılıma sahip akıllı telefonlar 7 Temmuz 2023'te 20 bin lira olan pasaport işleme ücretini vermeden kullanıma açılıyordu. Bundan sonraki süreçte IMEI kopyalanamayacağı için arka kapıdan yöntemler sona erecek ve mecburen pasaport işleme ücretinin ödenmesi gerekecek.

"YASA DIŞI İŞLEM YAPIYORLAR"

Ali Ünal - Bilişim Uzmanı

Türkiye'de yasa dışı olarak IMEI klonlamaları devam ediyor. Bilişim uzmanı Ali Ünal "IOS ve Android yazılıma sahip akıllı telefonlara pasaport işleme ücreti olan 20 bin lira ödenmeden piyasada yasa dışı olarak 250-1500 lira civarında ücretler karşılığında IMEI atılarak aktif hale getiriliyor" dedi.

Haberin Devamı

"KULLANILMAYAN TELEFONLARA HAT TAKIP ÇIKARACAKLAR"

Yeni düzenlemenin önüne geçmek için ekranı kırık, kullanılmayan ve hurdaya ayrılma zamanı gelen telefonlara SIM Kart takılarak 1 yıllık sürenin sürekli uzatılabileceğine değinen Ünal, bu işlemin Android ve IOS yazılıma sahip telefonlara yapıldığını belirtti.

SUÇA ORTAK OLABİLİRSİNİZ

Ünal "Yasa dışı IMEI'si klonlanan telefonun geçmişte nerede kullanıldığı bilinmiyorsa ve IMEI ile suça karışılmışsa davaya dahil edilebilir ve hüküm alınabilir" dedi.

"KLONLAMAK SUÇTUR"

Ünal "IMEI klonlamak suçtur, tavsiye etmiyorum. IMEI'si klonlanmış telefonları da kimsenin almasını tasvip etmiyorum. Devlete vergisi ödenerek cihazların satın alınması gerekiyor" dedi.