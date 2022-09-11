İşte ilçe ilçe yeni konut bedeli

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Yüzde 100’ü aşan inşaat maliyet artışı ve talep birlikte yeni konut fiyatları yükselmeye devam ediyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırma da sıfır konuta ulaşmanın ne kadar zor olduğunu gösteriyor. İstanbul’da konut talebinin canlı olduğu 12 ilçede yapılan araştırmaya göre standart bir yeni binada en ucuz konut Esenyurt’ta. Bölgede metrekare satış fiyatı 12 bin liradan başlıyor. Merkezi ilçelere yönelince ise metrekare fiyatı 95 bin liraya çıkıyor. İstanbul’da site içinde yeni bir ev almak istediğinizde ise en uygun metrekare fiyatı 30 bin TL. Yani 100 metrekare en ucuz ev 3 milyon liradan satılıyor. Yine merkezi ilçelere bakıldığında ise sadece 1 metrekarenin fiyatı 200 bin lirayı aşıyor.

3 BÜYÜKTE EN UCUZ ANKARA

Değerleme şirketi Ankara ve İzmir’de de yeni konut fiyatlarını mercek altına aldı. Buna göre İzmir’de yeni bir binada en ucuz evin metrekare fiyatı 6 bin 500 lira olsa da birçok ilçede 10 bin lira bandının aşıldığı görülüyor. En yüksek metrekare fiyatına bakıldığında ise rakam 85 bin liraya kadar çıkıyor. 3 büyük ilde en uygun yeni konut seçenekleri ise Ankara’da. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle dışındaki ilçelerde metrekare fiyatı 10 bin liranın altında seçenek var. Hatta merkezi olmayan noktalarda fiyatlar 4-5 bin lira bandına düşüyor. Başkentte en yüksek fiyatlara bakıldığında ise metrekare satış fiyatı 50 bin lirayı buluyor.

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FİYAT NEDEN ARTTI?

TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, konut fiyatlarındaki artışın 2021 yılı ekim ayından itibaren sürdüğünü belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“2022 yılında da konut fiyatlarındaki artış önemli bir başlık olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Yeni konut fiyatı araştırmasını bu yıl nisan ayında da yapmıştık. Ortalama artışın geçen 5 aylık sürede İstanbul için yüzde 47, Ankara için yüzde 22.5, İzmir için de yüzde 24 mertebelerinde olduğunu gözlemledik. İstanbul’da 5 ayda yüzde 60’ın üzerinde artış olan ilçeler de var. Bu anlamda 2022’nin önceki yıllardan oldukça farklılaşması dikkat çekiyor. Bu farklılaşmanın nedenlerini irdelediğimizde enflasyonist ortam, mevduat yatırımının reel olarak paranın değerini koruyamaması, arz-talep dengesi, inşaat maliyetlerindeki artış hızı ve artış oranının yüksekliği, talep canlılığına karşı arza yeni eklenen birim sayısındaki azalma gibi etkenler öne çıkıyor.” Maya, “5 aylık bir dönemde bu denli hızlı artışların yılın son çeyreğinde bir miktar hızını düşüreceğini öngörmek mümkün” ifadelerini kullandı.

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TALEPTE GERİLEME BAŞLADI

Artan fiyatlar nedeniyle alıcı kitlesinin daralması ve konut kredi kullanımına gelen sınırlama talebin azalmasına neden oldu. Ülke genelinde konut satışları temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 37.6, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.9 azalarak 93 bin 902’ye geriledi. Satışlar yıllık bazda geçen yıl ağustos ayından bu yana ilk kez gerilerken, adet bazında da son 6 ayın en düşük rakamı görüldü. Sektör temsilcilerine göre ağustos ayında da tablo benzer olacak. Talep yavaşlamasının özellikle ikinci el piyasada fiyatlara yansımaya başladığını belirten sektör temsilcileri, ‘Konut fiyatlarında artış devam etmesine rağmen artış hızı yavaşlıyor’ değerlendirmesini yaptı.

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TCMB’YE GÖRE ARTIŞ YÜZDE 200’Ü AŞTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ağustos ayında haziran ayı konut fiyat endeksini açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde yıllık konut fiyat artışı yüzde 160.6, yeni konut fiyat artışı ise yüzde 164.8 oldu. Ülke geneli ortalama metrekare fiyatı 13 bin lirayı aştı. İstanbul’da yıllık artış yüzde 184.9, yeni konut fiyat artışı ise yüzde 208.7 oldu ve ortalama metrekare fiyatı 21 bin lirayı geçti. Ankara’da konut fiyat artışı yüzde 165.4, yeni konut fiyat artışı yüzde 176.5 olarak açıklanırken, ortalama metrekare fiyatı 9 bin 155 TL’yi buldu. İzmir’de yıllık artış yüzde 150.9, yeni konutta artış 159.6 olarak hesaplanırken, il geneli için ortalama metrekare fiyatı 15 bin TL’yi gördü.