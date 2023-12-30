İşte 2024 yılında hayatımızı değiştirebilecek: Tüketici elektroniği ürünleri yapay zeka yakamıza yapışacak

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Her yıl baş döndürücü bir hızla gelişen teknolojiler tüketici elektroniğine adapte edilerek hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Aslında 2023 yılı küresel enflasyon, savaşlar ve tedarik parçalarında yaşanan krizler nedeniyle teknolojinin yayılımı açısından çok istenildiği gibi geçmedi ancak 2024’ün fragmanı niteliğindeydi. Yılın en çok konuşulan teknolojileri ise şüphesiz yapay zekâ etrafında şekillendi. OpenAI’nin ChatGPT’sini neredeyse duymayan kalmadı. Yine farklı yapay zekâ sitelerinin tasarımlar, ödevler, fotoğraflar ve senaryolar yapılması trend haline geldi. Özetle 2023’te teknolojiye donanımdan ziyade yazılım damga vurdu.

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Enflasyonun tüketicilerdeki satın alma iştahını kesmesine tedarik krizi de eklenince birçok teknoloji devi 2024’te tüketicilerle buluşturmayı düşündüğü ürünlerin öngösterimini bu seneden yaptı.

İŞLER KARIŞIYOR

2024’te ise bizleri yine yapay zekânın başı çektiği teknolojik yenilikler bekliyor. Ancak durum biraz farklı çünkü başta Apple ve Samsung gibi teknoloji devleri olmak üzere işlemci üreten firmalar yapay zekayı ürünlerine daha çok entegre etmeye odaklandı. Hatta işler öyle bir hal alıyor ki cep telefonlarına alternatif olacak yapay zekâ kullanan yeni akıllı cihazlar geliyor. Diğer yandan katlanır saat ve akıllı telefonlar, sanal gerçeklik gözlükleri ve kuantum bilgisayarlar da 2024’te popüler olacak teknolojiler arasında yer alıyor. İşte 2024’te hayatımızı değiştirebilecek tüketici elektroniği ürünleri:

GÖZÜMÜZ SANAL ALEME AÇILIYOR

-KARMA gerçeklik gözlükleri uzun süredir hayatımızda ancak şarjlarının çabuk bitmesi ve kolay kullanıma sahip olmamaları nedeniyle bir türlü istenilen yaygınlığa ulaşamıyor. Bu noktada, Meta’nın (eski adıyla Facebook) karma gerçeklik gözlüğü Quest 3, 2023 yılının son aylarında güçlü performansı ve kullanım kolaylığıyla kullanıcıları heyecanlandırdı. Ancak, şüphesiz teknoloji meraklılarının 2024’e damgasını vurmasını beklediği ürün Apple Vision Pro olacak. Şubat 2024’te muhtemelen 3 bin 499 dolar fiyatla satışa çıkması beklenen bu karma gerçeklik gözlüğü, dış dünyadan sizi koparmadan adeta güneş gözlüğü gibi kullanılabilecek. Birçok Apple uygulamasının kullanımına olanak sağlayacak, Apple telefon veya bilgisayarlar entegre çalışabilecek gözlükte dahili bir hoparlör de bulunacak ve oyun deneyimi de sunacak.

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10 DAKİKALIK ŞARJLA 400 KM MENZİL

-ELEKTRİKLİ araçların güç kaynağı bataryalar neredeyse aydan aya gelişiyor. 2024 yılının batarya teknolojilerinde devrim niteliğinde geliştirmelerin görüleceği yılların başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda, dünyanın en büyük elektrikli otomobil batarya üreticilerinden CATL’ın 2023 yılının başlarında gösterdiği ‘Shenxing Superfast Charging Battery’ teknolojisinin elektrikli araçların menzil sorunlarını büyük ölçüde çözmesi bekleniyor. 2024 yılının hemen başlarında Chery, Neta gibi bazı markalar tarafından (Tesla ve BMW’nin de kullanacağı iddialar arasında) kullanılmaya başlanacak teknoloji sayesinde tek şarjla 700 km’nin üzerinde yol yapılacak ve 10 dakikalık hızlı şarjla tam 400 km menzil elde edilebilecek.

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CEP TELEFONLARI TARİH OLABİLİR Mİ

-GELECEKTE yapay zekâ destekli daha minik cihazların akıllı telefonların yerini alabileceği tahmin ediliyor. Bununla ilgili prototip aşamasında birçok deneme de yapıldı ancak hiçbiri Humane şirketinin AI Pin’i kadar ete kemiğe bürünmedi. Şirketin geliştirdiği AI Pin, iki parçadan oluşuyor ve giysilerin yakasında taşınıyor. Yapay zekâ destekli bir bilgisayar olan bu minik cihaz fotoğraf ve video çekebiliyor, bluetooth kulaklıklarla desteklenerek telefon görevi veya müzik dinleme ihtiyaçlarını gideriyor. Lazer ışınlarla elinize yazıları yansıtarak çeşitli komutlar vermenizi sağlıyor, sesli komutla yapay zekâya sorular sorduğunuzda yanıt verebiliyor, hatta çeviri yapıyor. 699 dolardan ön siparişleri alınan cihazın teslimatları 2024’te başlıyor.

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KATLANARAK BÜYÜYECEK

-KATLANABİLEN telefon, tablet hatta bilgisayarları son birkaç yıldır sıklıkla görüyoruz. Ancak, katlanabilir akıllı cihazlar yüksek fiyatları nedeniyle beklenen çıkışı yapamıyor. İşte 2024 yılında bu durum tersine dönecek. Yılın ilk çeyreğinden itibaren katlanabilir telefonların fiyatlarının düşmesi ve her markanın ürün gamına bir katlanabilir akıllı telefon eklemesi bekleniyor. Özellikle Samsung’un uygun fiyatlı bir katlanabilir telefonu piyasaya sürmesi beklentiler arasında. Motorola’nın geçen yıl tanıttığı saat gibi kola takılabilen yapay zekâ destekli akıllı telefon konsepti de 2024 yılında hayatımıza girmesi muhtemel teknolojiler arasında yer alıyor.

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TEKNOLOJİYLE SÖZ KESECEĞİZ

-2024’ün beklenen teknolojik ürünlerinden birisi de Güney Koreli Samsung’un akıllı yüzüğü “Galaxy Ring” olacak. İlk etapta daha çok sağlık odaklı bir ürün olması beklenen bu yüzük sayesinde kalp atış hızı, vücut sıcaklıklığı, Fotopletismografi (PPG) ve Elektrokardiyografi (EKG) takip edilebilecek. Yüzüğün iç kısmında gelişmiş sensörler bulunacak. Henüz çok bilgi verilmese de yüzüğün giyilebilir sağlık teknolojileri alanında bir devrim yaratması ve devamında sadece sağlık tarafında değil hayatımızı kolaylaştıracak teknolojilerde de önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.