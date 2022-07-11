İstanbullular Şile'de kamp ve otellere akın etti

Kurban Bayramı tatilinde şehir dışına çıkamayan İstanbullular, soluğu Şile’de aldı. İstanbul’a yakın olması nedeniyle tercih edilen Şile’de otellerde de yoğunluk yaşandı. Geceliği bin lira ile 4 bin lira arasında değişen otellerin birçoğu 1 ay öncesinden dolarken, işletmeciler vatandaşın rezervasyonsuz gelmemesi gerektiğini söyledi.
"REZERVASYONLAR 1 AY ÖNCESİNDEN DOLDU"
Otel işletmecisi Kübra Aydemir, "1 ay öncesine kadar oteli fulledik. Bayramda doluyuz. Yaz sezonu burada çok kısa sürüyor. Rezervasyonlar bayram gibi dönemlerde 1 ay öncesinden doluyor. Bunun dışında iyi gidiyoruz. Son dakika kararla çıkıp geldiklerinde, beachlerimizde ağırlayabiliyoruz ancak odalarımız dolu olduğu için yardımcı olamıyoruz" dedi.
"YOĞUNLUK VAR AMA MÜŞTERİLER FİYATLARDAN ŞİKAYETÇİ"
Bir başka otel işletmecisi Adem Çetinkaya, yoğunluğun olduğuna dikkat çekerek, "Yoğunluk var ancak fiyatlardan dolayı müşterilerimiz biraz şikayetçi. Şile’de fiyatlar biraz yüksek. Yine de yoğunluk var. Şu anda en uygun oda bin lira. En pahalıları da 3-4 bin lira arasında değişiyor. Bin liralık odalar standart olanlar. Çift kişilik oda, kahvaltı ve havuz dahilinde. Diğerleri süit ve jakuzili olduğu için onların fiyatları biraz daha fark ediyor. Vatandaş da çoğunlukla standardı tercih ediyor" diye konuştu.
"YER OLSAYDI BİR GECE DAHA KALACAKTIK"
Tatil için İsveç’ten Şile’ye gelen Nazmiye Özen, "Her sene Türkiye’ye geliyoruz. Kızımla buraya geldik. Yer olsaydı bir gece daha kalmak istiyorduk" ifadelerini kullandı. Otele tatile gelen Şeniz Işık da, "Biz burayı tesadüfen keşfettik. Deniz derin bir deniz değil. Hafif dalga vardı girdik, büyük dalgalarda daha dikkat etmek lazım" dedi.
ŞİLE’DE KAMP ALANLARINDA YOĞUNLUK
Şile’de kamp alanlarında da yoğunluk yaşanıyor. Hem ekonomik hem de doğayla iç içe tatil yapmak isteyen vatandaşlar kamp alanlarının yüzde 90’ını doldurdu. Kamp alanında çadırda kalmanın bedeli 150 lirayken, tesiste bulunan kozalarda kalmak isteyenler için gecelik ücret 750 lira. Alanda bulunan odaların fiyatı ise bin lira ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.
ŞEHİR HAYATI BENİ YORUYOR; EKONOMİK OLUŞU TARTIŞILIR
Kamp için gelen Almila Dokcan, "Yarın sabah dönüyorum ama hiç dönmeyi istemiyorum. Orman gerçekten benim evim. Şehir hayatı insanı inanılmaz yoruyor. Birçok insana göre de burası yorucu geliyor ama benim için kamp tam bir ev ortamı. Ekonomik oluyor mu sorgulanır çünkü her kamp sonrası bir otele gitseydik daha fazla para harcamayacaktık diyoruz. Ama her zaman da kampa gidiyoruz. Ben çok ekonomik olduğunu düşünmüyorum. Tabi kişinin konforu ve zevkleri de burada ön planda oluyor" dedi.
EKONOMİK VE TEMİZ HAVA TATİLİ
Ailesiyle beraber kamp yapmaya gelen Oktay Kahraman ise, "Bayram tatili vesilesiyle çıktık. 2 gün buralardayız. Denize yakınsınız. Kiralık ev fiyatlarına da baktık 2 bin liradan başlıyor. Çok yüksek, oteller de başını alıp gitmiş. Bizim için aile ortamı olması, temiz hava olması ve ekonomik olarak da uygun gelmesi önemli. Ev kiralamaya falan kalksak, bir gecelik masrafıyla bütün malzemelerimizi almış olduk. Bununla burada 4-5 gün kalabiliriz" şeklinde konuştu.